En la cuenta regresiva del Mundial, la selección de Cristiano Ronaldo tendrá su último amistoso.

Portugal vivirá este miércoles su último amistoso en la previa el Mundial 2026 cuando enfrente a Nigeria. El combinado europeo debutará en la cita planetaria el próximo 17 de junio frente a Congo, por la primera fecha de la fase de grupos.

El partido le servirá al equipo luso para terminar de afinar detalles antes de su debut mundialero, donde llega como uno de los candidatos favoritos. Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, que buscará conquistar el único gran trofeo que falta en su carrera y sería una de sus últimas oportunidades de alzar la Copa del Mundo.

Portugal venció a Chile por 2-1 en el último amistoso, con goles de Guedes y Bruno Fernandes – Getty

Portugal vs. Nigeria: Horario y dónde ver

Portugal vs. Irlanda del juegan este miércoles 10 de junio, desde las 15:45 hrs de Chile , en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, Leiría.

El partido amistoso tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, completamente en vivo por la señal de ESPN . También contará con transmisión vía ONLINE, por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente para usuarios del plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

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Probable formación Portugal vs. Nigeria

Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Rúben Neves, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo.

Probable formación Nigeria vs. Portugal

Okoye, Bewene, Ogbu, Fernández, Onyemaechi, Simon, Onyeka, Ndidi, Nnadi, Adams, Moffi.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

Este jueves 11 de junio será el arranque oficial de la Copa del Mundo, en una edición que por primera vez reunirá a 48 selecciones, con 104 partidos, que finalizan el 19 de julio.

En resumen…