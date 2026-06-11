Coincidiendo con el inicio del Mundial 2026, el Cerro San Cristóbal albergará una exposición internacional dedicada al fútbol, con obras de artistas de distintos países, intercambio de láminas y experiencias para los aficionados.

El Mundial 2026 ya comenzó y la pasión por el fútbol se siente en todos los rincones del planeta. En Chile, la fiesta mundialista también tendrá un espacio especial fuera de las canchas gracias a una innovadora exposición que combina arte, coleccionismo y cultura futbolera en uno de los lugares más emblemáticos de Santiago.

Bajo el nombre de Refans Expo Mundialera, la muestra se instalará en la Terraza Foster del Teleférico de Santiago entre el 11 de junio y el 19 de julio, ofreciendo una experiencia gratuita para fanáticos de todas las edades.

El recorrido incluye obras de artistas internacionales, intervenciones visuales, videoarte, objetos inspirados en el fútbol, actividades familiares y espacios dedicados al tradicional intercambio de láminas.

Refans Expo Mundialera

La exposición reunirá a creadores de Chile, Argentina, México, Colombia, España y Reino Unido, quienes presentarán distintas visiones sobre el deporte más popular del mundo a través de pinturas, ilustraciones y piezas de gran formato.

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Además de la exhibición permanente, durante las primeras jornadas habrá concursos, espectáculos de freestyle y diversas activaciones pensadas para que los asistentes vivan el Mundial más allá de los partidos. Todo esto acompañado por una vista privilegiada de Santiago desde el Cerro San Cristóbal.

Refans Expo Mundialera estará abierta de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 18:45 horas, con acceso gratuito para quienes visiten la Terraza Foster del Teleférico de Santiago.