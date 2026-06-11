Belinda será una de las artistas encargadas de dar inicio al Mundial 2026 en el Estadio Azteca. A través de sus redes sociales, la cantante mexicana mostró los preparativos de su presentación.

Este jueves comenzará la esperada edición del Mundial 2026, que por primera vez se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. La máxima cita del fútbol promete un espectáculo sin precedentes tanto dentro como fuera de la cancha, con la música como uno de los grandes protagonistas de la ceremonia inaugural.

En ese contexto, la cantante mexicana Belinda, detrás de éxitos como “Luz sin gravedad”, “Ángel”, “Bella Traición” y “Lo siento” tendrá un papel destacado en las celebraciones del torneo donde será parte del show inaugural.

A través de sus redes sociales, la artista compartió registros de los preparativos para su presentación, mostrando parte de los ensayos y la emoción que vive en la previa del evento. En las imágenes también dejó entrever el nerviosismo que siente antes de subirse al escenario de una de las citas deportivas más importantes del mundo.

“No puedo creer que mañana vamos a hacer historia, 11 de junio del 2026 en la apertura del Mundial. Jamás imaginé que ser parte de algo tan histórico. Pinch me”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Dónde ver a Belinda en el show inaugural?

El evento comienza este jueves 11 de junio a las 13:00 horas (Chile) en el Estadio Azteca y la transmisión estará disponible a través de TV abierta por Chilevisión, Dsports de DirecTV, además de la transmisión en streaming en las plataformas de DGO, Disney+ Paramount+.

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Los otros artistas que estarán en la inauguración en México

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Los Ángeles Azules

Lila Downs

Danny Ocean

J Balvin

Tyla

En síntesis: