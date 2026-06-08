La Copa del Mundo comenzará con una ceremonia cargada de música, espectáculo y figuras internacionales, marcando el inicio de una edición histórica que se disputará en tres países.

La espera terminó y el Mundial de la FIFA 2026 está a punto de comenzar. Esta edición será histórica, ya que por primera vez se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, una particularidad que también traerá consigo un formato inédito para las ceremonias inaugurales.

El torneo arrancará este 11 de junio y marcará una nueva fiesta del fútbol mundial. Además de contar con tres naciones anfitrionas, la competencia aumentó el número de selecciones participantes, convirtiéndose en la Copa del Mundo más grande de la historia.

Debido a que el certamen se desarrollará en tres países, habrá tres ceremonias inaugurales, las cuales ya confirmaron la participación de reconocidos artistas que darán el puntapié inicial a una edición que promete quedar en la historia.

Los artistas que estarán en la ceremonia de inauguración del Mundial

Ceremonia de apertura en Ciudad de México

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se llevará a cabo este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.

El espectáculo está programado para comenzar cerca de las 13:30 horas, es decir, 90 minutos antes del encuentro que dará inicio oficialmente a la Copa del Mundo. Por su parte, el partido inaugural arrancará a las 15:00 horas.

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Los Ángeles Azules

Lila Downs

Danny Ocean

J Balvin

Tyla

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ver también El atlas más completo del Mundial 2026: selecciones, grupos, calendario, anécdotas y mucho más

Ceremonia de inauguración en Los Ángeles, Estados Unidos (12 de junio)

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

Ceremonia de inauguración en Toronto, Canadá (12 de junio)

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026?

La gran fiesta del fútbol estará disponible a través de Direct TV en sus señales DSprts, Dsports 2, Dsports+, Parampunt+, Disney+ Plan Premium y Chilevisión.

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