Este domingo 20 de noviembre empieza Qatar 2022. La pelotita comenzará a rodar con el partido de Qatar vs Ecuador, pero antes, el Estadio Al Bayt será escenario para un estelar acto inaugural, para el cual artistas como J Balvin y Jungkook del grupo coreano BTS ya están confirmados.

Pero también hay varios nombres que han rechazado una participación. La lista de personajes públicos que han condenado al país anfitrión del Mundial sigue creciendo, todos quienes critican a Qatar por su tratamiento a los trabajadores migrantes a cargo de la construcción de sus estadios, su escaso compromiso con lo derechos de la mujer y la discriminación que sufre la diversidad sexual.

Esta semana, la cantante inglesa Dua Lipa usó sus redes sociales para negar de lleno cualquier intención de presentar en suelo qatarí, asegurando que apoyará a Inglaterra desde lejos y que visitará Qatar "cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo".

Poco después, su compatriota Rod Stewart reveló que rechazó una millonaria cifra que le ofrecieron para presentarse en el gran acto. "Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses por tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir", aseguró el artista, agregando que "los iraníes también deberían estar fuera por suministrar armas".

La última gran negativa llegó de parte de Shakira. Pese a que aparecía como una de las cartas principales para presentarse en la inauguración, la periodista Adriana Dorronsoro ya adelantó que la cantante colombiana decidió no presentarse tras las múltiples críticas que se ha ganado el país anfitrión y las cuales se han intensificado durante estas semanas.

Y aunque no tiene una carrera musical, Ibai Llanos también rechazó una envidiable oferta para asistir a la Copa del Mundo. El popular streamer recibió una invitación para viajar hasta Qatar en el mismo avión de la selección española, pero no aceptó. "No me sale de los cojones y no lo voy a hacer. ¿Saben la cantidad de patrocinadores y blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?", argumentó.

¿Y los que sí se presentarán?

Aunque aún no existe una confirmación oficial, los artistas que estarán en la parrilla del acto inaugural de Qatar 2022 son J Balvin, Jungkook de BTS, Patrick Nnaemeka Okorie, Nora Fatehi, Julian Marley y la agrupación Black Eyed Peas.

Nombres como Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares también están entre otros que pueden aparecer, ya que interpretarán la canción oficial del Mundial. A ellos se le sumarían Omar Montes, Clean Bandit, Sean Paul, Robbie Williams, Jason Derulo, Craig David o Ne-Yo.