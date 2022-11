Rod Stewart se sumó a los detractores del Mundial y reveló que rechazó una millonaria cifra que le ofrecieron para presentarse en Qatar 2022. "No me parecía correcto", argumentó.

A pocos días de su arranque, Qatar 2022 sigue sumando detractores. La cantante inglesa Dua Lipa hizo noticia este lunes al descartar de lleno una participación en la Copa del Mundo y asegurar que solo visitará el país de Medio Oriente "cuando respete sus promesas en derechos humanos". Pero está lejos de ser la única.

Este martes, otro artista salió a mostrar su rechazo hacia el país anfitrión del Mundial. Se trata del músico y futbolero Rod Stewart, quien conversó con The Sunday Times y reveló que rechazó una gran suma de dinero cuando le ofrecieron presentarse en el acto de la Copa del Mundo.

"Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses por tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir", comentó el interprete de Da Ya Think I'm Sexy?. Y no se quedó ahí: "Los iraníes también deberían estar fuera por suministrar armas", agregó el cantante británico.

Así, se unió a una lista de personajes públicos que se han declarado en contra Qatar por su discriminación a mujeres, inmigrantes y a la comunidad LGBT. "La homosexualidad es un trastorno mental", declaró hace apenas unos días el embajador del Mundial, Khalid Salman.

Anteriormente, el streamer Ibai Llanos también se negó a asistir al Mundial, pese a que tenía una invitación para ir en el mismo avión que la selección española. "No me sale de los cojones y no lo voy a hacer. ¿Saben la cantidad de patrocinadores y blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?", argumentó.

¿Quiénes sí se presentarán en Qatar 2022? Antes del partido entre Ecuador y Qatar, reconocidos artistas como Shakira, J Balvin, Black Eyed Peas y el grupo BTS se presentarán en la gran inauguración, la que se realizará este domingo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt, en Al Khor.