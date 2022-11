El fin de semana Dua Lipa le dijo NO contundentemente a los rumores que apuntaban a una supuesta actuación en la inauguración, Ibai Llanos también se descartó previamente. Y ahora fue nada menos que Rod Stewart quien rechazó una oferta de un millón de dólares para estar en el mundial de Qatar 2022.

Así, la lista de artista que decidieron restarse del evento deportivo sigue creciendo, principalmente por la situación de vulneración de los derechos humanos, discriminación de las diversidades sexuales y restricciones para las mujeres que siguen instauradas en el país organizador.

Fue en una conversación con el diario The Sunday Times donde el inglés de 77 años reveló que desistió de la millonaria oferta que le hicieron hace un tiempo.

¿Por qué Rod Stewart no va al mundial de Qatar 2022?

"Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses me tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir", fueron los dichos de Rod Stewart.

"Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas", añadió de paso sin perder la oportunidad.

El hombre de Da Ya think I’m Sexy es conocido por su faceta solidaria y humanitaria, un lado de su personalidad que recientemente lo llevó a acoger en su casa a una familia de refugiados ucranianos, a quienes posteriormente les buscó hogar, una forma de sustento y hasta educación para los niños de la familia.