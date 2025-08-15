Universidad de Chile dejó atrás la victoria ante Independiente por la Copa Sudamericana y se enfoca de lleno en la Liga de Primera. En el Estadio Nacional, los azules reciben a Audax Italiano.

Un partido clave para el futuro azul en el torneo chileno, con un Coquimbo Unido escapado en la tabla, aunque la revancha a nivel continental está a la vuelta de la esquina.

Porque el próximo miércoles 20 de agosto, los azules deben visitar al Rojo en Argentina, por lo que Gustavo Álvarez busca tener a sus mejores nombres de cara a ambos partidos.

ver también Calientan el reencuentro de Eduardo Vargas con la U en el Nacional: “Debiésemos siempre…”

Las dudas de Universidad de Chile ante Audax Italiano: ¿Dosificación?

Lo cierto es que el primer partido de Universidad de Chile ante Independiente dejó varios heridos para el técnico. De hecho, a casi 48 horas del partido ante los itálicos hay nuevas novedades para los azules.

ver también Increíble: La Conmebol se vuelve a equivocar y ahora comete grosero error con Matías Zaldivia

Según informa Emisora Bullanguera, Gustavo Álvarez va a esperar hasta última hora la recuperación de varias piezas de su tablero de ajedrez para, recién, armar una posible oncena titular.

El citado medio también detalla que a casi dos días de la llave ante Audax Italiano por la Liga de Primera “no se animó a probar un once titular”, a la espera de varias situaciones.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez aún no puede definir la formación de Universidad de Chile ante Audax Italiano. Foto; Andres Pina/Photosport

Si bien nombres como el de Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda volvieron a estar a disposición del técnico del Romántico Viajero, no existe hasta la fecha una formación titular para el domingo.

Las dolencias musculares son, para el citado medio, lo que mantiene en espera la formación de Universidad de Chile frente a los itálicos. Eso si, esperan que ambos jugadores mencionados pueden aparecer en una formación estelar.

Publicidad

Publicidad

Pese a que cuenta con plantel prácticamente completo, lo cierto es que el técnico de la U no arriesgará de no ser necesario pensando en ambos frentes.

¿Cuándo juegan los azules ante Audax Italiano?

Mientras Gustavo Álvarez define la formación para el partido, queda muy poco para esta llave. Universidad de Chile recibe a Audax Italiano por la Liga de Primera este domingo 17 de agosto, a las 12:30 hrs, en el Estadio Nacional.