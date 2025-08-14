Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Calientan el reencuentro de Eduardo Vargas con la U en el Nacional: “Debiésemos siempre…”

El delantero se mide por primera vez contra su ex club en un partido clave para Audax Italiano en la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Eduardo Vargas jugará contra la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEduardo Vargas jugará contra la U.

La gran polémica en el mercado de fichajes invernal del fútbol chileno la protagonizó Eduardo Vargas, quien pese a tener avanzadas conversaciones con Universidad de Chile terminó fichando en Audax Italiano.

Turbo Man no llegó a acuerdo con Azul Azul y decidió recalar en el cuadro floridano, que por entonces peleaba el título de la Liga de Primera, aunque se quedó un poco atrás.

Los itálicos visitan este domingo a la U en el estadio Nacional, en un partido especial para Vargas y clave en la lucha por el campeonato, porque los azules le llevan cuatro puntos de ventaja a los verdes y ninguno puede dejar escapar más unidades.

Johnny Herrera se enfurece por el inapropiado apodo que le puso relator a Lucas Assadi: “¿Qué estás…?”

ver también

Johnny Herrera se enfurece por el inapropiado apodo que le puso relator a Lucas Assadi: “¿Qué estás…?”

Juan José Ribera y la visita de Eduardo Vargas a la U en el Nacional

El encuentro entre la U y Audax es primordial, pero todos los focos están puestos en Vargas, situación que analizó el DT de los de colonia, Juan José Ribera.

“Lo que pueda pasar en el estadio son temas muy relativos. Yo desconozco la opinión del hincha, es fútbol (…) Es muy normal que pase”, dijo el Coto sobre el delantero.

Luego, Ribera pidió respeto para su atacante y desea que los hinchas de la U lo aplaudan por lo que hizo por el club en el pasado.

Publicidad
Juan José Ribera anticipa el partido de la U con Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Juan José Ribera anticipa el partido de la U con Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Fue goleador en el único título internacional que tiene la institución, que fue esa Copa Sudamericana. Me parece que son ídolos, históricos que debiésemos siempre aplaudirlos y no abuchearlos“, cerró Ribera.

Eduardo Vargas no ha podido marcar goles desde su llegada a Audax Italiano y espera que el primero de ellos sea ante Universidad de Chile en el estadio Nacional.

Publicidad
“La capacidad está”: Nicolás Peric reveló qué le falta a Lucas Assadi para llegar a Europa

ver también

“La capacidad está”: Nicolás Peric reveló qué le falta a Lucas Assadi para llegar a Europa

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Audax Italiano por la Liga de Primera?

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano por la fecha 20 de la Liga de Primera se jugará este domingo 17 de agosto, a partir de las 12:30 horas en el estadio Nacional.

Lee también
De Tezanos explica el bajón de Audax con palo a Eduardo Vargas
Chile

De Tezanos explica el bajón de Audax con palo a Eduardo Vargas

Salió de un grande y debutó en Limache en la masacre ante Eduardo Vargas
Chile

Salió de un grande y debutó en Limache en la masacre ante Eduardo Vargas

El destino permitirá histórico reencuentro de Edu Vargas con la U
U de Chile

El destino permitirá histórico reencuentro de Edu Vargas con la U

U de Chile: comentarista alucina astronómicamente con Lucas Assadi
U de Chile

U de Chile: comentarista alucina astronómicamente con Lucas Assadi

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo