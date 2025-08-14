Calientan el reencuentro de Eduardo Vargas con la U en el Nacional: “Debiésemos siempre…”

La gran polémica en el mercado de fichajes invernal del fútbol chileno la protagonizó Eduardo Vargas, quien pese a tener avanzadas conversaciones con Universidad de Chile terminó fichando en Audax Italiano.

Turbo Man no llegó a acuerdo con Azul Azul y decidió recalar en el cuadro floridano, que por entonces peleaba el título de la Liga de Primera, aunque se quedó un poco atrás.

Los itálicos visitan este domingo a la U en el estadio Nacional, en un partido especial para Vargas y clave en la lucha por el campeonato, porque los azules le llevan cuatro puntos de ventaja a los verdes y ninguno puede dejar escapar más unidades.

ver también Johnny Herrera se enfurece por el inapropiado apodo que le puso relator a Lucas Assadi: “¿Qué estás…?”

Juan José Ribera y la visita de Eduardo Vargas a la U en el Nacional

El encuentro entre la U y Audax es primordial, pero todos los focos están puestos en Vargas, situación que analizó el DT de los de colonia, Juan José Ribera.

“Lo que pueda pasar en el estadio son temas muy relativos. Yo desconozco la opinión del hincha, es fútbol (…) Es muy normal que pase”, dijo el Coto sobre el delantero.

Luego, Ribera pidió respeto para su atacante y desea que los hinchas de la U lo aplaudan por lo que hizo por el club en el pasado.

Publicidad

Publicidad

Juan José Ribera anticipa el partido de la U con Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Fue goleador en el único título internacional que tiene la institución, que fue esa Copa Sudamericana. Me parece que son ídolos, históricos que debiésemos siempre aplaudirlos y no abuchearlos“, cerró Ribera.

Eduardo Vargas no ha podido marcar goles desde su llegada a Audax Italiano y espera que el primero de ellos sea ante Universidad de Chile en el estadio Nacional.

Publicidad

Publicidad

ver también “La capacidad está”: Nicolás Peric reveló qué le falta a Lucas Assadi para llegar a Europa

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Audax Italiano por la Liga de Primera?

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano por la fecha 20 de la Liga de Primera se jugará este domingo 17 de agosto, a partir de las 12:30 horas en el estadio Nacional.