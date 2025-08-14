Sin dudas que Lucas Assadi es la gran figura del momento en el fútbol chileno y en Universidad de Chile. Pareciera no tener techo, pero Nicolás Peric indicó qué le falta para poder triunfar en Europa.

El “10” del Romántico Viajero ratificó su muy buen presente frente a Independiente, ya que marcó el único gol del 1-0 en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por esta razón, hay mucha ilusión sobre su futuro.

El consejo de Nicolás Peric a Lucas Assadi

Uno de los que analizó el buen momento de Lucas Assadi fue Nicolas Peric. El ex arquero de la selección chilena y Rangers de Talca, entre otros, habló de lo que debe mejorar el talentoso volante para poder ir a triunfar al siempre difícil fútbol europeo.

“Si sus primeros cuatro o cinco pasos son explosivos, él necesita que sean más explosivos para jugar en Europa. Está la capacidad, está la inteligencia, está la alegría, está la vivacidad. Está en un momento increíble“, indicó Peric en Radio Pauta.

El Loco Peric incluso se refirió a otro jugador de Universidad de Chile que ha sido fundamental en el alza de Assadi: Javier Altamirano. El futbolista formado en Huachipato ha ayudado a que el “10” del Romántico Viajero esté pasando por este lindo momento.

“Se encontró con un socio como Altamirano que empezó a levantar su nivel, que encuentra su mejor versión, que lo miras jugar y lo ves alegre. Entonces la U va encajando piezas que son fundamentales para lo que no venía pasando, que era generar muchas ocasiones en ofensiva”, cerró Nicolás Peric.

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. El choque por la Liga de Primera se jugará el domingo 17 de agosto a las 12:30 horas.