Ha sido una temporada de menos a más de Lucas Assadi. El joven talento de U. de Chile estaba hasta hace poco apartado de los planes de Gustavo Álvarez e incluso expertos pedían que el DT lo mandara a préstamo para que tuviera minutos. Ahora, es clave para el equipo.

El futbolista de 21 años agarró puesto de titular en esta segunda parte del año y no lo quiere soltar. Una viveza suya le dio el triunfo a la U sobre Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, siendo una prueba contundente del cambio que ha tenido.

Su psicólogo, Alexi Ponce, habló con TNT Sports y dio las claves de la transformación de Assadi. “Primero, trabajar con un deportista con las condiciones físicas, técnicas y tácticas de Lucas es muy ‘fácil’, porque él tiene un punto de partida muy alto en su trabajo“, dijo.

“Nos tocó comenzar en un momento en que él sentía que había una situación que tenía que superar. Muchas veces les decimos a los deportistas que entiendan su situación y que vean cómo solucionan un problema, porque ellos no tienen que dar problemas, tienen que dar soluciones“, sumó.

El psicólogo de Lucas Assadi revela la clave de su alza en U. de Chile

“El problema, en el caso del fútbol, el deportista tiene que ‘pasárselo’ al entrenador, porque él es el que tiene que elegir quién juega, quién participa y quién es citado. Así que es fácil trabajar con un deportista con las características de Lucas”, complementó Alexi Ponce.

El mismo Lucas Assadi había destacado su trabajo con Alexi Ponce hace unos días. “Me he sentido muy bien. El psicólogo me ha ayudado mucho, todas las semanas trabajo con él y ha sido un gran aporte de mi rendimiento”, comentó tras el triunfo sobre U. Española el 10 de agosto pasado.

