La Copa Sudamericana le sienta bien a U de Chile. Los azules, con gol de Lucas Assadi, venció a Independiente en la ida de los octavos de final en el Estadio Nacional.

Un partido que generó emociones no solo entre los hinchas azules, también entre futbolistas, entrenadores. Los medios de comunicación también juegan. Tanto la señal televisiva de DSports como las radios FM y online vivieron a ras de cancha este encuentro.

Los emotivos relatos que dejó el triunfo de U de Chile

A través de la transmisión oficial del encuentro, para la cadena DSports, fue el incombustible Mauricio Triviño, que no dudó en calificar la jugada como espectacular. “Lo hizo rasante, la jugada fue espectacular, me parecía que iba a llegar Charles, pero no“, comentó.

En las radios también hubo emoción para la victoria de U de Chile. Alberto Jesús López, de ADN Radio, soltó toda la emoción en el tanto de Lucas Assadi. “Es un buen momento de la U. Ser de la U es amar la camiseta por sobre todas las cosas“, fue parte del relato de la 91.7 FM.

Quien tampoco ocultó la emoción fue Cristián Cavieres, “Cavigol”, quien para La Magia Azul, histórico programa partidario universitario también soltó la emoción al tanto del 10 de la U. “¡El genio! ¡El genio! Es nuestro niño, el ninja, el genio azul, tenemos derecho a soñar, no me quiten el derecho a soñar de llevar el nombre de la U por Sudamérica”, expresó.

El espacio para el desborde llegó de la mano del programa partidario La Voz Azul, donde Alfonso Zúñiga, su relator, también gritó con todo el tanto de Assadi. “¡Soltaron a la fiera en la cancha del Nacional! La primera la que tuvo vio el espacio, como lo pedía la jugada, ¡Dios! Se enciende el fuego sagrado. ¿Y por qué no? ¡Gana la U por uno a cero!”, gritó.

Otra voz histórica para los azules es la de José Pepe Hormazábal, quien en Radio Agricultura también dio rienda suelta a su relato. “Lucas, Lucas, estás tocado por todos los dioses azules juntos, y aquí está la U de pie. El Rey de la U es Lucas Assadi“, comentó en la 92.1 FM.

Los medios online también gritaron el gol de Assadi

Otros quienes dejaron la garganta en el micrófono fueron los medios online. Uno de ellos es VM Deportes, quien en la voz de Diego Ossandón también relataron el gol. “Dejó la locura total, se olvidó del Shinobi, se puso la 10 y está iluminando al cuadro azul a un triunfo histórico“, aseveró.

Mientras que Rumbo Deportivo también relató el tanto del juvenil de U de Chile. “Con una calma, con una tranquilidad, control y remate a la ratonera, nada que hacer Rey que se vio sorprendido”, fue lo que dijo Bastián Guiñez en su relato.