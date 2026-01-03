Fue espía, dirigió un Mundial y ahora es nuevo refuerzo de Jorge Sampaoli: “Muy experimentado”

El mercado de fichajes se mueve rápidamente en este comienzo del 2026. Como era de esperarse en Brasil se esperan los movimientos más importantes. Pero Jorge Sampaoli ahora sorprende con una inesperada contratación que llamó la atención entre los hinchas del Atlético Mineiro.

Es que tras perder la Copa Sudamericana, el trasandino juramentó tener su revancha en este año y va por todo. De momento ya confirmó la llegada de Renan Lodi. Ahora entre los posibles fichajes asoman Mauro Icardi, y Lucas Assadi.

Sin embargo, don Sampa decidió apuntar a otro chileno y que se sumará a Iván Román. Esto tiene relación con la contratación de Cristián Leiva.

El nuevo fichaje de Jorge Sampaoli

Este sábado el Mineiro anunció que el chileno con extenso recorrido es nuevo fichaje. Cristián Leiva como entrenador ya participó en la Liga de Primera e incluso en Mundiales. Además fue espía de Sampaoli, por lo que es uno de los adiestradores de su confianza.

“Con amplia experiencia futbolística, Cristian ya ha trabajado con Sampaoli en el comité técnico de la Selección Chilena y acumula pases en diferentes áreas de fútbol”, detallaron desde el cuadro brasileño.

Leiva, que también fue ex futbolista de Coquimbo, Universidad de Chile y Huachipato entre otros, ya se sumó a los trabajos con el primer equipo del Mineiro junto con Iván Román. Por lo que buscará darle un nuevo aire para este año lograr arrebatarle el Brasileirao a Flamengo.

