Universidad de Chile disputa los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana. Lucas Assadi abrió la cuenta para los Azules ante Independiente, tanto que los ilusiona para quedarse con la victoria.

Si bien el Romántico Viajero comenzó con algo de nerviosismo, con el correr de los minutos empezaron a demostrar lo mejor de su fútbol. Eran superiores al Rojo, pero no eran capaces de capitalizarlo. Todo hasta la aparición de su gran figura.

El golazo de Lucas Assadi

Universidad de Chile cargaba las acciones hacia la portería de Rodrigo Rey, pero no era capaz de dar el golpe de gracia. Cada vez se acercaba más y más, hasta que en la parte final de la primera parte se juntaron dos de sus mejores jugadores.

Si bien Lucas Assadi comenzó jugando por la banda izquierda, se fue cargando hacia la derecha y ahí encontró a Fabián Hormazábal, con quien tejió el golazo que le da por ahora el 1-0 al Romántico Viajero.

En el minuto 36 de partido, Hormazábal ganó por la banda derecha y decidió jugar hacia al medio. El balón lo tomó Assadi cerca de la media luna y no dudó en sacar un derechazo cruzado. El remate rasante fue imposible para Rey, quien solo vio como la malla se infló.

Lucas Assadi vive su mejor momento como futbolista. El 10 de Universidad de Chile ha demostrado todas las condiciones que lo posicionaban como una de las promesas del fútbol nacional, pero las cuales no terminaba de explotar.

El Romántico Viajero gana por 1-0 e intentará llevarse la victoria para viajar con mayor tranquilidad a Argentina. El duelo de vuelta se jugará el miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas.