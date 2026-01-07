Francisco Meneghini golpeó la mesa este miércoles en Universidad de Chile y dejó la escoba. Es que entre los cortados por el nuevo DT de la U está el delantero Leandro Fernández. Paqui no cuenta con el atacante argentino, que deberá partir del CDA en un polémica de proporciones.

Si bien Fernández no tuvo el mejor 2025 y terminó perdiendo la titularidad, en parte por las complicaciones de una lesión y por otro lado debido a la explosión de Lucas Assadi, Lea es uno de los jugadores más queridos por los hinchas azules.

Pese a tener contrato hasta el 31 de diciembre de este 2026, Fernández deberá buscar un nuevo club, fuera de los planes de la U.

De momento no se conocen reacciones del jugador, pero en redes sociales fue la pareja del futbolista, Tamara Taborda, quien dio luces del golpe recibido por la familia.

Pareja de Lea Fernández reacciona tras abrupta salida de la U

A través del Story de Instagram, Taborda compartió la noticia con la abrupta salida de su marido de Universidad de Chile y un emoji con el corazón roto. No necesitó de ninguna palabra.

Es que tanto Leandro Fernández como su pareja se habían impregnado del azul, y seguramente el mismo jugador no se esperaba esta ruptura en la relación con el Chuncho, más allá que Defensa y Justicia en Argentina y O’Higgins ya aparecen como clubes interesados en sus servicios.

Cabe recordar que Lea Fernández llegó a la U en 2023 proveniente de Independiente de Avellaneda. En 2024 fue la gran figura de los azules con 13 goles y 13 asistencias entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

Ahora habrá que esperar las reacciones, tanto del jugador como del propio entrenador, quien seguramente deberá explicar sus razones. Eso sí, ya hay que tener en cuenta que la U hizo oficial el fichaje de Eduardo Vargas y tiene virtualmente abrochados los arribos de otros dos delanteros: los ex Colo Colo, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

