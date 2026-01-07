Universidad de Chile tuvo una jornada muy tensa en la pretemporada en el Centro Deportivo Azul, porque Francisco Meneghini cortó a un referente del plantel azul, quien deberá buscar club para partir a préstamo.

Según pudo confirmar el sitio Emisora Bullanguera, Leandro Fernández fue notificado de que no será considerado para esta temporada, por lo que debe salir en el corto tiempo.

El delantero argentino tiene contrato por todo este año, lo que cambia totalmente el panorama en Universidad de Chile, con la salida de un fuerte en la interna del equipo.

Dentro de esto, también hay una polémica porque, según confirma el mismo medio, el director deportivo Manuel Mayo le había confirmado que sería considerado.

Leandro Fernández reclama que la U le habían dicho que sería considerado en 2026. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Qué pasó con Leandro Fernández en la U?

Un duro golpe a la interna del camarín de Universidad de Chile recibió esta jornada el plantel azul, una vez que se determinó que Leandro Fernández no será considerado.

El atacante argentino tiene un año más de contrato, pero el técnico Francisco Meneghini no lo tiene en sus plantes para la temporada 2026, por lo que debe buscar equipo para seguir su carrera.

“Una situación que fue informada al propio jugador y que lo tomó por sorpresa, teniendo en cuenta que tiene contrato por todo este año”, explicaron en el citado medio.

“Más, cuando el propio director deportivo le había confirmado que sería considerado, lo que le cambia todo el escenario para este año”, confirman en una situación que marca el inicio de año.

