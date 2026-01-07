La conformación del plantel de Universidad de Chile para este 2026 ha generado mucha expectativa en los hinchas azules y también una fuerte incertidumbre en el camarín.

El nombre de Leandro Fernández, quien ha sido el líder indiscutido del ataque azul en las últimas temporadas, hoy se encuentra bajo la lupa debido a la llegada de nombres que amenazan su titularidad.

Con la presentación oficial de Eduardo Vargas, Francisco Meneghini suma un segundo delantero a sus filas. Vargas regresa a la U como ídolo tras su paso por el extranjero, como referente de la Generación Dorada y hoy vuelve al cuadro azul con el respaldo completo de la hinchada.

Eduardo Vargas presentado de manera oficial en la Universidad de Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Si bien solo está confirmado Vargas, aún faltan dos nombres para reforzar el ataque. El primero, sería Juan Martín Lucero, que en estos momentos ajusta los últimos movimientos para salir de Fortaleza. De esta manera, el ex Colo Colo llegaría libre y sería el tercer delantero a disposición de Meneghini.

El segundo nombre que viene en camino sería el de Octavio Rivero. Con su experiencia en el fútbol chileno, cumple con lo que quiere la dirigencia y una vez solucionada su salida en Barcelona de Guayaquil, podría llegar a ser el último gran nombre en el ataque de Universidad de Chile.

¿Dónde encaja Leandro Fernández en el esquema 2026?

Bajo la nueva era de Francisco Meneghini, el esquema táctico será la clave. Mientras Fernández suele moverse por todo el frente de ataque o arrancar desde la izquierda, la presencia simultánea de Lucero o Rivero junto a Vargas obliga a sacrificar extremos o volantes creativos.

El desafío que tendrá el “Lea” será adaptar su juego a un rol de asistidor o pelear directamente el puesto con Eduardo Vargas en caso de que el DT opte por un solo referente de área y dos acompañantes por fuera.

Con el inicio de la pretemporada en la Casa del Futbolista (12 de enero), el argentino tendrá que demostrar su vigencia física frente a refuerzos que llegan con el cartel de “indiscutibles”.

La preocupación no es solo por los minutos en cancha, sino por la jerarquía de la inversión realizada. Con gastos millonarios en estos tres nuevos delanteros, la presión para que los nuevos fichajes sean estelares es máxima. Leandro Fernández, el motor emocional de la U en los años difíciles, se enfrenta hoy a su mayor desafío competitivo desde que llegó al Centro Deportivo Azul.