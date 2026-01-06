Es tendencia:
¿Préstamo o jugador libre? Aclaran en qué condición llegará Juan Martín Lucero a la U

El periodista y experto en fichajes, César Luis Merlo, adelantó bajo qué condiciones llegaría el 'Gato' al CDA.

Por Franco Abatte

Lucero llegará a la Universidad de Chile en una particular condición.
© Imagen elaborada con IALucero llegará a la Universidad de Chile en una particular condición.

Es prácticamente un hecho que Universidad de Chile dará el gran batacazo en este mercado de fichajes y cerrará la llegada de Juan Martín Lucero, delantero argentino de 32 años y exjugador de Colo Colo. El “Gato” está cerca de dejar Fortaleza y convertirse en nuevo refuerzo azul, en una operación que avanza a paso firme y que ilusiona a los hinchas del “Romántico Viajero“.

La gran duda, eso sí, pasa por en qué condición se concretará su arribo, ya que durante esta extensa teleserie se han barajado todas las opciones posibles: compra de la ficha, préstamo e incluso su llegada como jugador libre.

En ese contexto, el medio brasileño UOL, junto al periodista César Luis Merlo, señalaron que las negociaciones entre la U y Lucero están en una etapa avanzada, y que el propio atacante ya habría alcanzado un principio de acuerdo con el club chileno. La clave del movimiento está en su salida desde el cuadro brasileño, proceso que hoy es manejado directamente por el representante del futbolista.

Pese a que Lucero mantiene dos años más de contrato con Fortaleza, en el club ven con buenos ojos su partida. El alto salario del ex albo es un punto determinante y, de hecho, internamente la rescisión de su vínculo aparece como una opción positiva para las arcas del “Leao“.

Así, en Azul Azul trabajan para cerrar la llegada del delantero bajo una fórmula que apunte a su libertad de acción, lo que permitiría a la U sumar un nombre de experiencia sin pagar traspaso ypor al menos dos temporadas.

La llegada de Lucero a la U se daría en condición de jugador libre. (Foto: Getty/IA)

La llegada de Lucero a la U se daría en condición de jugador libre. (Foto: Getty/IA)

Así, el retorno de Juan Martín Lucero al fútbol chileno está cada vez más cerca, esta vez para cruzar la vereda y transformarse en el refuerzo bombástico de la U de cara a la temporada 2026.

