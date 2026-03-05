¡Es oficial! Se había adelantado días atrás y este jueves se confirmó: Benjamín Kuscevic comienza un nuevo desafío en su carrera. El defensor chileno dejó oficialmente el fútbol brasileño y fue anunciado esta jornada como nuevo refuerzo de Toronto FC, club que compite en la Major League Soccer (MLS).

El zaguero formado en Universidad Católica viajó durante esta semana a tierras norteamericanas para cerrar los últimos detalles de su incorporación, la que finalmente fue confirmada por el conjunto canadiense mediante sus canales oficiales.

De esta manera, Kuscevic pone fin a una extensa etapa en Brasil, país donde jugó por más de cinco temporadas, defendiendo las camisetas de Palmeiras, Coritiba y Fortaleza. Durante ese periodo vivió momentos muy destacados, especialmente con el Verdao, club con el que conquistó varios títulos, incluidas dos Copas Libertadores, consolidándose como uno de los defensores chilenos con mayor presencia en el competitivo fútbol brasileño.

Kuscevic es presentado como nuevo refuerzo del Toronto de la MLS

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el club anunció la llegada del chileno con un breve mensaje: “La zaga recibe un impulso 🇨🇱. Bienvenido el defensa Benjamín Kuscevic”.

En paralelo, el sitio web del elenco norteamericano entregó más detalles del fichaje: “El Toronto FC anunció hoy la adquisición del central Benjamín Kuscevic, procedente del club brasileño Fortaleza Esporte Clube en préstamo con opción de compra para la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS)”.

Además, el club explicó que Kuscevic ocupará una plaza internacional en la plantilla y que se integrará al plantel una vez que complete los reconocimientos médicos y reciba el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) correspondiente para poder debutar oficialmente.

El conjunto canadiense ya comenzó su participación en la MLS, aunque el arranque no ha sido el mejor. Tras dos fechas disputadas, el equipo marcha en el puesto 12 de la Conferencia Este, luego de perder sus dos primeros compromisos y recibir seis goles.

En resumen

Benjamín Kuscevic fue oficializado como nuevo refuerzo de Toronto FC de la MLS.

de la MLS. El defensor chileno deja Brasil tras más de cinco años , donde jugó en Palmeiras, Coritiba y Fortaleza.

, donde jugó en Palmeiras, Coritiba y Fortaleza. El zaguero llega a préstamo con opción de compra a un Toronto que busca mejorar su inicio de temporada.

