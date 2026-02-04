Un complejo 2025 atravesó el defensa Benjamín Kuscevic luego de que Fortaleza perdió la categoría y jugará en el Brasileirao B este año, donde tras esto se hablaba de la salida del jugador chileno para seguir en Primera.

El jugador comenzó la pretemporada con el club brasileño con quienes tiene contrato vigente. Sin embargo, el cuadro que dirige Thiago Carpini espera su salida, y, ante esto, se reveló que hubo un inesperado revés por su posible fichaje a un nuevo club.

El inesperado golpe que vive Kuscevic en este mercado

Tras la apertura del mercado de fichajes, el jugador sonó en distintos clubes, entre ellos el Vitória, donde revelan que hubo un sondeo, pero según el medio Arena Rubro Negra las negociaciones económicas no llegaron a puerto.

“El Vitória ha desistido, por el momento, de fichar al defensa Kuscevic después de que las negociaciones se estancaran por problemas económicos”.

Agregando que “había una diferencia de aproximadamente R$100.000 entre el precio que pedía el jugador y la cantidad que el club bahiano estaba dispuesto a pagar. Ante este impasse, las conversaciones se interrumpieron”, señala el medio.

Por otra parte, el Santos FC también lo sacó de la lista de posibles refuerzos porque buscarían reforzar otras posiciones, según señala AS.

Por último, AS consultó a Peñarol, que en los últimos mercados siempre sondeó la situación de Kuscevic, frente a lo que respondieron que “por ahora no es una prioridad”.

Benjamín Kuscevic debe definir su próximo destino. (Photo by Lucas Figueiredo/Getty Images)

El jugador también sonó, según Punto Cruzado, en su club formador, Universidad Católica, donde estuvo en el radar del equipo durante diciembre, pero también, nada se concretó y el jugador aún no define donde jugará esta temporada.

