Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Xbox

¡Confirmado! Estos son los títulos que llegan al catálogo a XBOX Game Pass en los próximos días

Game Pass se prepara para cerrar el mes con una potente actualización de su catálogo, sumando grandes títulos y nuevas experiencias.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Conoce los nuevos títulos que llegan a Game Pass de Xbox.
© XBOXConoce los nuevos títulos que llegan a Game Pass de Xbox.

Xbox Game Pass continúa encendido este 2026 y tras cerrar enero se viene con todo para el mes de febrero con una potente actualización de su catálogo, sumando estrenos desde el día uno, grandes franquicias y propuestas independientes que refuerzan su liderazgo en el mercado del gaming por suscripción.

Tras el reciente Developer_Direct, Microsoft confirmó una nueva oleada de videojuegos que llegarán durante las próximas semanas al servicio, con nombres tan esperados como High on Life 2, Madden NFL 26 y Avatar: Frontiers of Pandora, entre varios otros.

Juegos que ya están disponibles en Xbox Game Pass

Xbox confirmó que desde esta semana los suscriptores de Game Pass ya pueden acceder a los siguientes títulos, disponibles en distintos planes del servicio:

  • Final Fantasy II (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.
    • Cuatro jóvenes quedan huérfanos en medio de una guerra brutal entre imperios. Un clásico RPG que mezcla tragedia, amistad y giros del destino en una aventura inolvidable.
  • Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Nube, consola, portátil y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.
    • Goro Majima pierde la memoria y renace como pirata en una exagerada aventura moderna, combinando acción, humor y combates tanto en tierra como en altamar.

Próximos juegos que llegan a Xbox Game Pass en febrero

La primera quincena de febrero estará marcada por estrenos deportivos, acción, RPG y experiencias cooperativas para todo tipo de jugadores.

  • Madden NFL 26 – 5 de febrero (Nube, consola y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
    • La icónica saga de fútbol americano regresa con mejoras jugables y nuevos sistemas en Franchise, Superstar y Ultimate Team.
  • Paw Patrol Rescue Wheels: Championship – 5 de febrero (Nube, consola, portátil y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.
    • Carreras llenas de acción con monster trucks protagonizadas por los cachorros más famosos, ideales para jugar en familia o en cooperativo local.
  • Relooted – 10 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
    • Un original juego de robos futurista ambientado en África, donde deberás recuperar artefactos reales desde museos occidentales.
  • BlazBlue Entropy Effect X – 12 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
    • Acción roguelite con combate vertiginoso y estilizado dentro del universo BlazBlue.
  • Roadside Research (Game Preview) – 12 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
    • Extraterrestres encubiertos administran una gasolinera terrestre mientras realizan experimentos sin levantar sospechas.
  • Starsand Island – 12 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
    • Una experiencia relajada de vida campestre, exploración y convivencia con animales en una isla paradisíaca.
Publicidad

Estrenos día uno que se toman Xbox Game Pass

  • High on Life 2 – 13 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible día uno en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
    • Una conspiración intergaláctica amenaza a la humanidad en esta secuela cargada de humor irreverente, armas parlantes y acción frenética.
  • Kingdom Come: Deliverance – 13 de febrero (Nube, consola y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.
    • Un RPG histórico realista ambientado en la Bohemia medieval, con decisiones que afectan directamente el rumbo de la historia.
  • Avatar: Frontiers of Pandora – 17 de febrero (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
    • Explora una región inédita de Pandora en este juego de acción y aventura en primera persona, ahora con actualización en tercera persona.
  • Avowed – 17 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible ahora con Game Pass Premium.
    • El nuevo RPG de acción de Obsidian Entertainment ambientado en el universo de Pillars of Eternity.

En caso de que te lo hayas perdido

  • A Game About Digging A Hole: Disponible ahora en Xbox One, Xbox Series X|S, PC y nube.
  • Indika: Disponible con Game Pass Premium.
Publicidad

Actualizaciones que llegan a juegos de Xbox Game Pass

  • Call of Duty: Black Ops 7 – Temporada 02 – 5 de febrero
    • Nuevas armas, mapas, Ranked Play y contenido para Zombis.
  • Monster Train 2 – Ya disponible
    • Regresa el clan Wurmkin en una actualización gratuita.
Lee también
Xbox confirma nuevas llegadas a Game Pass durante enero
Gamer

Xbox confirma nuevas llegadas a Game Pass durante enero

¡Oficial! Los 11 nuevos juegos que llegan gratis a XBOX Game Pass en enero
Gamer

¡Oficial! Los 11 nuevos juegos que llegan gratis a XBOX Game Pass en enero

¡Imperdibles! Los nuevos títulos que llegan gratis a XBOX Game Pass
Gamer

¡Imperdibles! Los nuevos títulos que llegan gratis a XBOX Game Pass

¡Uno casi llega a la finall! Así le fue a los futbolistas en Fiebre de Baile
Noticias

¡Uno casi llega a la finall! Así le fue a los futbolistas en Fiebre de Baile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo