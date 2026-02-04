Xbox Game Pass continúa encendido este 2026 y tras cerrar enero se viene con todo para el mes de febrero con una potente actualización de su catálogo, sumando estrenos desde el día uno, grandes franquicias y propuestas independientes que refuerzan su liderazgo en el mercado del gaming por suscripción.

Tras el reciente Developer_Direct, Microsoft confirmó una nueva oleada de videojuegos que llegarán durante las próximas semanas al servicio, con nombres tan esperados como High on Life 2, Madden NFL 26 y Avatar: Frontiers of Pandora, entre varios otros.

Juegos que ya están disponibles en Xbox Game Pass

Xbox confirmó que desde esta semana los suscriptores de Game Pass ya pueden acceder a los siguientes títulos, disponibles en distintos planes del servicio:

Final Fantasy II (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Cuatro jóvenes quedan huérfanos en medio de una guerra brutal entre imperios. Un clásico RPG que mezcla tragedia, amistad y giros del destino en una aventura inolvidable.

(Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Nube, consola, portátil y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Goro Majima pierde la memoria y renace como pirata en una exagerada aventura moderna, combinando acción, humor y combates tanto en tierra como en altamar.

(Nube, consola, portátil y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

Próximos juegos que llegan a Xbox Game Pass en febrero

La primera quincena de febrero estará marcada por estrenos deportivos, acción, RPG y experiencias cooperativas para todo tipo de jugadores.

Madden NFL 26 – 5 de febrero (Nube, consola y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. La icónica saga de fútbol americano regresa con mejoras jugables y nuevos sistemas en Franchise, Superstar y Ultimate Team.

– 5 de febrero (Nube, consola y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Paw Patrol Rescue Wheels: Championship – 5 de febrero (Nube, consola, portátil y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Carreras llenas de acción con monster trucks protagonizadas por los cachorros más famosos, ideales para jugar en familia o en cooperativo local.

– 5 de febrero (Nube, consola, portátil y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Relooted – 10 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Un original juego de robos futurista ambientado en África, donde deberás recuperar artefactos reales desde museos occidentales.

– 10 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. BlazBlue Entropy Effect X – 12 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Acción roguelite con combate vertiginoso y estilizado dentro del universo BlazBlue.

– 12 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Roadside Research (Game Preview) – 12 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Extraterrestres encubiertos administran una gasolinera terrestre mientras realizan experimentos sin levantar sospechas.

– 12 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Starsand Island – 12 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Una experiencia relajada de vida campestre, exploración y convivencia con animales en una isla paradisíaca.

– 12 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Estrenos día uno que se toman Xbox Game Pass

High on Life 2 – 13 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible día uno en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Una conspiración intergaláctica amenaza a la humanidad en esta secuela cargada de humor irreverente, armas parlantes y acción frenética.

– 13 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible día uno en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Kingdom Come: Deliverance – 13 de febrero (Nube, consola y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Un RPG histórico realista ambientado en la Bohemia medieval, con decisiones que afectan directamente el rumbo de la historia.

– 13 de febrero (Nube, consola y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Avatar: Frontiers of Pandora – 17 de febrero (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Explora una región inédita de Pandora en este juego de acción y aventura en primera persona, ahora con actualización en tercera persona.

– 17 de febrero (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Avowed – 17 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible ahora con Game Pass Premium. El nuevo RPG de acción de Obsidian Entertainment ambientado en el universo de Pillars of Eternity.

– 17 de febrero (Nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible ahora con Game Pass Premium.

En caso de que te lo hayas perdido

A Game About Digging A Hole : Disponible ahora en Xbox One, Xbox Series X|S, PC y nube.

: Disponible ahora en Xbox One, Xbox Series X|S, PC y nube. Indika: Disponible con Game Pass Premium.

Actualizaciones que llegan a juegos de Xbox Game Pass