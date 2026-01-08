Xbox comienza el año con todo y lo hace renovando su catálogo de Game Pass con una potente tanda de videojuegos que mezcla estrenos desde el día uno en su plataforma, además de clásicos renovados y grandes nombres de la industria. Entre los títulos más esperados destacan el título deportivo, Rematch, además de otros consagrados como Star Wars Outlaws, Resident Evil Village y nuevas propuestas que prometen horas de acción, aventura y terror.

Tal como ocurre mes a mes, la compañía de Microsoft confirmó a través de sus canales oficiales los títulos que se incorporan durante enero al servicio de suscripción, con opciones para consola, PC, nube y dispositivos portátiles. Revisa todos los detalles a continuación, en esta nueva nota de RedGame de RedGol.

ver también Orgullo chileno: Tiane Endler aparece entre los candidatos al Equipo del Año (TOTY) de EA FC 26

Los juegos que llegan a Xbox Game Pass en enero

Ya disponibles

Brews & Bastards (nube, PC y Xbox Series X|S) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

(nube, PC y Xbox Series X|S) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Little Nightmares Enhanced Edition (nube, portátil, PC y Xbox Series X|S) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

(nube, portátil, PC y Xbox Series X|S) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Atomfall (nube, consola, portátil y PC) Disponible con Game Pass Premium.

(nube, consola, portátil y PC) Disponible con Game Pass Premium. Lost in Random: The Eternal Die (nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) Disponible con Game Pass Premium.

(nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) Disponible con Game Pass Premium. Rematch (nube, PC y Xbox Series X|S) Disponible con Game Pass Premium.

(nube, PC y Xbox Series X|S) Disponible con Game Pass Premium. Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition (nube, PC y Xbox Series X|S) Disponible con Game Pass Premium.

(nube, PC y Xbox Series X|S) Disponible con Game Pass Premium. Final Fantasy (nube, Xbox Series X|S y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

Próximamente disponibles

Star Wars Outlaws (nube, PC y Xbox Series X|S) – 13 de enero. Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

(nube, PC y Xbox Series X|S) Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (nube, consola, portátil y PC) – 15 de enero. Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

(nube, consola, portátil y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Resident Evil Village (nube, consola y PC) – 20 de enero. Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

(nube, consola y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. MIO: Memories in Orbit (nube, portátil, PC y Xbox Series X|S) – 20 de enero. Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass.

Juegos que salen de Xbox Game Pass el 15 de enero

¡Atención! Así como algunos llegan, otros títulos abandonarán el catálogo de Game Pass en los próximos días. Recuerda que puedes comprarlos con hasta 20% de descuento antes de su salida:

Publicidad

Publicidad