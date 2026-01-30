¡Ya es oficial! PlayStation confirmó los Juegos Mensuales de PlayStation Plus para febrero, con una selección que ahora incluye cuatro títulos para los suscriptores del servicio. La propuesta de este segundo mes del año mezcla deportes, supervivencia, acción y experiencias artísticas, y todos ellos estarán disponible desde el martes 3 de febrero hasta el lunes 2 de marzo.

A continuación, revisa los juegos que podrás agregar a tu biblioteca durante este mes.

Los juegos mensuales de PlayStation Plus en febrero

Undisputed – PS5

El simulador de boxeo más realista hasta la fecha. Undisputed ofrece gráficos detallados, más de 70 boxeadores licenciados y un completo Modo Carrera que te lleva desde el circuito amateur hasta convertirte en campeón del mundo.

Subnautica: Below Zero – PS5, PS4

Una experiencia de supervivencia y exploración ambientada en una región helada del planeta 4546B. Construye bases, fabrica equipamiento y enfréntate a nuevas criaturas mientras descubres el misterio detrás de la historia.

Ultros – PS5, PS4

Un título de ciencia ficción con un estilo artístico llamativo que combina combate cuerpo a cuerpo con mecánicas de exploración y cultivo. Su sistema de bucles permite descubrir secretos y nuevas habilidades a medida que avanzas.

Ace Combat 7: Skies Unknown – PS4

Acción aérea de alto nivel con combates espectaculares y cazas modernos. Pilota aeronaves de élite, supera misiones exigentes y domina los cielos en una experiencia cargada de adrenalina.

Última oportunidad para los juegos de enero

Ojo, porque los miembros de PlayStation Plus tienen hasta el lunes 2 de febrero para agregar a su biblioteca los juegos de enero: Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed y Core Keeper.

Los 4 títulos que llegan en febrero a PS Plus.

¿Qué es PlayStation Plus? Precio de planes, suscripción y más

PlayStation Plus es una suscripción mensual que ofrece, entre otras cosas, juegos gratis mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos dependiendo del tipo de plan que poseas.

Actualmente, hay tres tipos de planes de suscripciones para el servicio con distintos niveles de ventajas y precios, estos son Essential, Extra y Deluxe. Los valores son los siguientes:

Essential Extra Deluxe Precio mensual US$7.99. Precio mensual US$11.99. Precio mensual US$13.99. Precio trimestral US$20.99. Precio trimestral US$33.99. Precio trimestral US$39.99. Precio anual US$64.99. Precio anual US$107.99. Precio anual US$124.99.

Suscríbete a uno de estos planes ingresando ahora al sitio playstation.com y elige el plan que más se adapte a tu bolsillo y gustos.

