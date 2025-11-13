¡Atención fanáticos! PlayStation anunció los nuevos juegos que se sumarán al Catálogo de PlayStation Plus Extra y Deluxe en el mes de noviembre, con una tanda marcada por grandes producciones, acción intensa y experiencias narrativas de primer nivel.

Encontraremos clásicos modernos como Red Dead Redemption y GTA V, hasta grandes títulos motor y adrenalina con dos propuestas muy distintas; Monster Jam Showdown ofrece carreras arcade llenas de caos, trucks gigantes y circuitos extremos y MotoGP 25 que apuesta por el realismo absoluto, con físicas renovadas, sonido capturado de motos oficiales y la experiencia completa del campeonato mundial.

Pero eso no es todo, a continuación en RedGame de RedGol, te invitamos a revisar todos los destacados juegos que podrás disfrutar según tu plan.

Las grandes novedades de noviembre en PS Plus

En el comunicado de PlayStation, la empresa nipona informó que para Latinoamérica llegará un total de diez títulos, nueve de ellos para las suscripciones Extra y Deluxe y otro habilitado para suscriptores Premium en adelante. Conoce el detalle de cada título, a continuación.

PlayStation Plus Extra y Deluxe – Catálogo de juegos

Red Dead Redemption — PlayStation 4 y PlayStation 5.

— PlayStation 4 y PlayStation 5. Grand Theft Auto V — PlayStation 4 y PlayStation 5.

— PlayStation 4 y PlayStation 5. Pacific Drive — PlayStation 5.

— PlayStation 5. Still Wakes the Deep — PlayStation 5.

— PlayStation 5. Insurgency: Sandstorm — PlayStation 4 y PlayStation 5.

— PlayStation 4 y PlayStation 5. Thank Goodness You’re Here! — PlayStation 4 y PlayStation 5.

— PlayStation 4 y PlayStation 5. The Talos Principle 2 — PlayStation 5.

— PlayStation 5. Monster Jam Showdown — PlayStation 4 y PlayStation 5.

— PlayStation 4 y PlayStation 5. MotoGP 25 — PlayStation 4 y PlayStation 5.

PlayStation Plus Premium

Tomb Raider: Anniversary — PlayStation 4 y PlayStation 5.

Podrás disfrutar de todos estos títulos y mucho más a partir del próximo martes 18 de noviembre en la lista del Catálogo de juegos de PlayStation Plus.

¿Qué es PlayStation Plus y cuánto cuesta?

PlayStation Plus es una suscripción mensual que ofrece, entre otras cosas, juegos gratis mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos dependiendo del tipo de plan que poseas.

Actualmente, hay 3 tipos de planes de suscripciones para el servicio con distintos niveles de ventajas y precios, estos son Essential, Extra y Deluxe. Los valores son los siguientes:

Essential Extra Deluxe Precio mensual US$7.99. Precio mensual US$11.99. Precio mensual US$13.99. Precio trimestral US$20.99. Precio trimestral US$33.99. Precio trimestral US$39.99. Precio anual US$64.99. Precio anual US$107.99. Precio anual US$124.99.

