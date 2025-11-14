Alexis Sánchez sorprende a todos en Sevilla y se alista para el Gran Derbi: “La fecha marcada…”

Un inicio de temporada zigzagueante ha tenido Sevilla, con rachas positivas y negativas, y con los jugadores chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez como protagonistas.

Luego de las primeras 12 fechas el equipo andaluz suma cinco victorias, un empate y seis derrotas, que lo tienen en la novena posición de la tabla de La Liga con 16 puntos.

Mientras Suazo es titular fijo, Alexis perdió terreno por una lesión muscular, sin embargo, el Niño Maravilla sorprende con su rápida recuperación.

ver también Revelan la adelantada decisión que toma Sevilla con Alexis Sánchez: “No quiere esperar a…”

Alexis se alista para estar disponible en Sevilla ante Real Betis

La lesión muscular de Alexis vino en un mal momento y se pensaba que recién iba a volver a jugar en diciembre, no obstante, todo apunta a que estará a disposición para el Gran Derbi andaluz ante Real Betis del 30 de noviembre.

En el medio sevillano Estadio Deportivo dieron a conocer que, tanto el delantero como el defensor César Azpilicueta, apuntan a volver ante el equipo de Manuel Pellegrini.

Alexis Sánchez se alista para volver a jugar. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“El Gran Derbi ante el Real Betis del próximo 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán es la fecha marcada para los veteranos César Azpilicueta, cuyos sobresfuerzos han derivado en un problema en el sóleo de su pierna derecha, y Alexis Sánchez, que sufrió un considerable daño en el bíceps femoral derecho“, publicó el portal español.

Alexis Sánchez se alista para volver a las canchas y quiere jugar su primer clásico con la camiseta de Sevilla.