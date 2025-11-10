Justo cuando estaba viviendo un renacer después de un año complicado, las lesiones nuevamente complican a Alexis Sánchez. El Niño Maravilla la estaba rompiendo en el Sevilla, pero molestias obligaron a alejarse de las canchas.

Desde entonces que el tocopillano se ha mantenido trabajando apartado de sus compañeros y rogando para volver lo antes posible. Los primeros informes apuntaban a un retorno recién en diciembre, pero como es habitual, el delantero sorprende a todos acelerando las cosas.

Las ganas de estar que tiene el Niño Maravilla son tales, que ha hecho un esfuerzo para recuperarse pronto y así llegar a uno de los duelos más importantes. Y es que según revelaron en España, está apuntando a volver nada menos que en el derbi ante el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Alexis Sánchez acelera su vuelta para jugar el derbi entre Sevilla y Betis

El regreso de Alexis Sánchez en el Sevilla podría ser mucho antes de lo que se anticipaba. El Niño Maravilla sigue trabajando para volver a la acción y este lunes hubo importantes novedades en España.

Alexis Sánchez hace todo lo posible para volver al Sevilla para el derbi ante Betis. Foto: Sevilla.

El sitio El Desmarque reveló que el tocopillano está acelerando su recuperación para poder estar listo antes de diciembre. Más específicamente en la última semana de noviembre, cuando enfrenten a su clásico rival.

“El chileno tenía un pronóstico que le llevaba hasta la primera semana de diciembre lesionado, pero su experiencia, su recorrido, hacen que conozca a la perfección su cuerpo y hay alguna, también mínima, posibilidad de que pueda estar disponible ante el Betis”, señalaron en el citado medio.

El retorno de Alexis Sánchez sería clave para un Sevilla que tuvo un arranque prometedor pero se ha ido desinflando en las últimas fechas. Hoy están en el noveno lugar con 16 puntoso, a cuatro de los 20 que tiene su archirrival.

Quedará esperar para ver si es que las cosas se dan como el chileno espera para poder jugar cuanto antes. Previo al Betis está el Espanyol, duelo para el que no alcanza a llegar pero podría dar buenas noticias.

Alexis Sánchez hace todo lo posible para poder estar de vuelta en el Sevilla pronto. El Niño Maravilla está trabajando aparte para así ponerse en forma y regresar a pelear una camiseta de titular.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Hasta antes de su lesión, Alexis Sánchez logró disputar un total de 7 partidos oficiales con Sevilla esta temporada. En ellos ha aportado con 2 goles y 1 asistencia en los 391 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega el Sevilla?

Alexis Sánchez entrena para poder estar presente en el derbi entre Sevilla y Real Betis por La Liga de España. Por ahora, los Blanquirrojos ponen la mira en la fecha previa a ese duelo, donde visitarán al Espanyol el próximo lunes 24 de noviembre desde las 17:00 horas.

