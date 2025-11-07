Según los tiempos que se estiman, Alexis Sánchez será baja casi dos meses en la enfermería del Sevilla, por ende tiene un trecho considerable que recorrer antes de volver a la acción. Uno de los tantos problemas físicos que debe resolver el director técnico del cuadro andaluz.

Matías Almeyda erigió rápidamente a Sánchez como uno de los baluartes que tiene el camarín. Aunque debe afrontar la ausencia del tocopillano en un panorama complicado. El equipo de Nervión suma tres derrotas consecutivas en La Liga. Por ende, la negativa campaña de la temporada anterior comienza a meter miedo en la presente.

Mientras eso ocurre, AS10 recibió otros dos compañeros en las rehabilitaciones. Uno fue el volante central francés Lucien Agoumé, quien fue compañero del goleador histórico de la selección chilena en el Inter de Milán de Italia. De hecho, fue uno que le aconsejó a Sánchez tomar la oferta del Olympique de Marsella en Francia.

Matías Almeyda sabe que tiene muchos inconvenientes que resolver en su equipo.

Otro fue el zaguero portugués Fabio Cardoso. Ninguno de esos estará frente al Osasuna. Tampoco dirá presente Isaac Romero, quien sufrió una desafortunada acción durante el trabajo de esta semana. “Fue en un entrenamiento. Se le cargó un poquito el aductor y no estará a disposición”, argumentó Almeyda.

“A ningún jugador le gusta quedar afuera, pero siente el respaldo de todos. Estamos todos para sumar y apoyarlos. En ese sentido está bien”, respondió el DT argentino sobre Romero, el último en integrarse a la concurrida clínica sevillista.

Agoumé, Cardoso y Romero se suman a Alexis Sánchez en la enfermería del Sevilla

No todo es malo para el Sevilla, que tuvieron a dos que habían dejado solo en la enfermería a Alexis Sánchez. Tanto César Azpilicueta como Alfonso González están dentro de los citados. Así las cosas, el experimentado zaguero podrá jugar ante el Osasuna, equipo donde dio sus primeros pasos profesionalmente.

Además, Matías Almeyda aclaró la situación de otro futbolista que lleva un buen tiempo ausente por lesión. “(Joan) Jordán está en el grupo, a disposición”, expuso el trasandino, quien llegó al estadio Ramón Sánchez Pizjuán tras haber dirigido al AEK Atenas de Grecia. A ver si se le pone fin a la racha negativa ante el cuadro rojillo.

Joan Jordán suma 198 partidos en el Sevilla, donde lleva mucho tiempo de baja. La temporada pasada estuvo cedido en Alavés.

¿Cuándo y a qué hora juega el Sevilla vs Osasuna por La Liga 2025-2026?

Sevilla recibirá al Osasuna en la 12° jornada de La Liga el sábado 8 de noviembre. El partido se jugará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a contar de las 12:15 horas, según el horario de Chile continental.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Las tres derrotas en fila del Sevilla lo hicieron perder mucho terreno en la tabla de posiciones y así quedó ubicado.

