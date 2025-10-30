Luego del triunfo en la Copa del Rey, el Sevilla debe afinar detalles para visitar al Atlético Madrid en un duelo liguero donde no podrán tener al lesionado Alexis Sánchez. El goleador histórico de la selección chilena sufrió un serio problema muscular.

Y podría estar de baja hasta siete semanas, según los plazos estimados en España. En ese contexto, Matías Almeyda debe encontrar fórmulas para suplir al tocopillano, quien se erigió como una de las buenas figuras del equipo en el comienzo de temporada.

Eso sí, luego de la tremenda victoria frente al Barcelona, el elenco de Nervión cosechó dos derrotas consecutivas en La Liga. Y deberá enfrentar lejos de casa a uno de los clubes más fuertes del certamen. Un cotejo en el que no estará AS10, pero para el que varios apuntan a volver.

Alexis Sánchez sabe que se perderá partidos claves en el Sevilla. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Uno es el defensor César Azpilicueta, quien precisamente llegó al Sevilla como agente libre desde los Colchoneros. Según informó Zona Mixta, el avezado marcador fue uno de los que retornó a las prácticas con el resto del plantel que adiestra el argentino Almeyda.

Sevilla recupera un trío de jugadores ante Atlético Madrid: Alexis Sánchez el único ausente

En el Sevilla saben que el duelo ante el Atlético Madrid será uno de los más complejos de la temporada y también están al tanto de que lo afrontarán sin Alexis Sánchez por esa lesión muscular que sufrió ante la Real Sociedad. Pero la enfermería andaluza comenzó a vaciarse.

Sólo quedó el bicampeón de América con la selección chilena. Además de Azpilicueta, el portentoso francés Batista Mendy fue otro de los que recibió el alta médica para incorporarse a la plantilla. El galo está a préstamo desde el Trabzonspor de Turquía y casi de imediato tomó relevancia en la zona media.

Batista Mendy en el Sevilla. Podrá volver ante los Colchoneros, aparentemente. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

¿Hubo otro retorno? La respuesta es sí: el del jugador que tiene el salario más alto de la institución: el zaguero central francés Tanguy Nianzou, jugador de 23 años que llegó al Sánchez Pizjuán en agosto de 2022 a cambio de 16 millones de euros desde el Bayern Múnich. Pero su paso por Andalucía ha estado marcado por las lesiones. Sólo suma 53 partidos en el club, donde vive su cuarta campaña.

Tanguy Nianzou, el jugador que más cobra en el Sevilla, ha sido muy golpeado por las lesiones. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

¿Cuándo juega el Sevilla ante los Colchoneros?

Sevilla visitará al Atlético Madrid en la 11° jornada de La Liga 2025-2026. El partido se jugará en el estadio Metropolitano este 1 de noviembre a las 12:15 horas, según el horario de Chile continental.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

El Sevilla se ubica en el 11° puesto con 13 puntos obtenidos al cabo de 10 partidos.