Colo Colo tiene todo listo para jugarse “una final” contra Cobresal, duelo directo entre dos equipos que luchan por un cupo a la Copa Sudamericana. El duelo que abre la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera es de esos catalogados “de seis puntos”.

El entrenador Fernando Ortiz ya tiene definida la lista de citados y, de no mediar contratiempos, los albos también tienen listo su once titular.

En el Cacique formarán con Fernando De Paul al arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en el ataque.

Entre los antecedentes, el regreso de Aquino a la formación inicial saca del once a Leandro Fernández, con un cambio respecto a la goleada por 4-1 frente a Unión La Calera. En tanto, Arturo Vidal es baja, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

ver también Fernando Ortiz sorprende con su plan en Colo Colo para enfrentar la altura ante Cobresal

La lista de citados de Colo Colo versus Cobresal

En lo que respecta a los citados, al regreso de Aquino se suma la vuelta de Jonathan Villagra, quien ya cumplió castigo por su expulsión contra Unión Española. Asimismo, ante la ausencia de Vidal, la sorpresa es la citación de Esteban Pavez, quien perdió casi toda consideración de Ortiz.

Los citados de Colo Colo ante Cobresal.

Publicidad

Publicidad

La lista de citados completa de Colo Colo tiene como integrantes a Tomás Alarcón, Emiliano Amor, Claudio Aquino, Marcos Bolados, Lucas Cepeda, Javier Correa, Fernando De Paul, Leandro Hernández, Mauricio Isla, Víctor Felipe Méndez, Esteban Pavés, Vicente Pizarro, Salomón Rodríguez, Alan Saldivia, Sebastián Vegas, Jonathan Villagra, Eduardo Villanueva y Erick Wiemberg.

Cabe recordar que por ahora Colo Colo cierra la clasificación internacional en el séptimo lugar con 44 puntos, a una unidad de Palestino (6°, 45) y dos de Audax Italiano (5°, 46). Cobresal es octavo, también con 44 positivos, pero menor diferencia de goles que los albos.

ver también Entradas: Cobresal aprovecha y cobra casi 30 mil pesos a los hinchas de Colo Colo

El duelo de Colo Colo contra Cobresal está programado para este viernes 28 de noviembre, desde las 18:30 horas, en el estadio El Cobre de El Salvador. Arbitrarás Juan Lara.

Publicidad