La fecha 29 de la Liga de Primera comienza este viernes 28 de noviembre con uno de sus duelos más emocionantes: el partido entre Colo Colo y Cobresal en El Cobre. Albos y mineros pelean por un cupo en la Copa Sudamericana, y ninguno puede permitirse perder.

El Cacique ganó en la fecha pasada contra U. La Calera, mientras que los legionarios cayeron frente a Deportes Iquique. Esto hizo que ambos quedaran empatados con 44 puntos en la tabla de posiciones, pero que Colo Colo se tomara el 7° y último cupo internacional por diferencia de gol.

En un inicio, el encuentro clave por clasificar a la Copa Sudamericana se disputaría a las 20:00 horas, pero por determinación de la Delegación Presidencial Provincial de Chañaral y pensando en el despliegue policial por la Teletón, se cambió para las 18:30 horas.

Con esto también se definió la venta de entradas, con la novedad de que los mineros permitirán hinchas visitantes en su estadio. Eso sí, los fanáticos albos no quedaron muy contentos con los precios de los tickets…

Cobresal recibe a Colo Colo en El Cobre

Cobresal vende entradas a los hinchas de Colo Colo, pero…

En redes sociales, Cobresal confirmó el inicio de la venta de entradas para el partido contra Colo Colo a través de Passline. El precio indicado es de $25.000 para la Galería Visita. A eso se le suman $3.250 por cargo de servicio, haciendo que el valor total aumente a $28.250.

Hay 1.500 tickets destinados para los hinchas del Cacique. O sea, la mitad del aforo confirmado para el duelo en El Salvador.