Colo Colo superó a Unión La Calera y se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Ahora, los albos deben ratificar su posición y vencer también a Cobresal, el otro equipo que disputa el último cupo para pasajes internacionales.

El duelo estaba programado para este viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas en El Cobre, pero finalmente fue adelantado. Por determinación de la Delegación Presidencial Provincial de Chañaral y pensando en el despliegue policial por la Teletón, mineros y albos jugarán a las 18:30 horas.

Más allá de eso, el Cacique celebra muy buenas noticias para este encuentro, porque recupera a cuatro jugadores que no estuvieron el domingo pasado en el Monumental.

Y es que Jonathan Villagra, Claudio Aquino, Francisco Marchant y Nicolás Suárez estarán a disposición de Fernando Ortiz. Villagra ya cumplió su fecha de castigo por expulsión, Aquino lo mismo por acumulación de tarjetas amarillas, y Marchant y Suárez superaron sus lesiones.

Jonathan Villagra también vuelve en Colo Colo | Photosport

Colo Colo visita a Cobresal en la Liga de Primera

Por otra parte, Colo Colo no tendrá a Arturo Vidal, quien quedó suspendido por acumulación de cartulinas amarillas. El King alcanzó la octava tarjeta en el duelo contra Unión La Calera, donde fue amonestado a los 90’+3.

De ganar, el Cacique pondrá una distancia de tres puntos con Cobresal en zona de clasificación. Si pierde, entonces los mineros escalarán. Todo se definiría en la última fecha, donde Colo Colo recibe a Audax Italiano en el Monumental y Cobresal visita a Ñublense en Chillán.