U. de Chile sigue los trabajos de pretemporada mientras la dirigencia se enfoca en el mercado de fichajes. Un nombre que podría dejar el club es Matías Sepúlveda y su situación es seguida con atención por los hinchas.

El defensor es buscado por Lanús, campeón de la Copa Sudamericana que jugará la Copa Libertadores en 2026, pero su fichaje todavía no es confirmado.

El periodista Marcelo Díaz contó que el Tucu Sepúlveda está viviendo sus últimos días como jugador azul y explicó qué falta. “El presidente de Lanús dice que el jueves habrá novedades al respecto“, dijo en Pelota Parada.

“Yo preguntaba acá (en el CDA) antes de la conferencia de Eduardo Vargas, y me dicen que lo más probable es que se vaya. Tienen que pagar, pero lo más probable es que Matías Sepúlveda deje U. de Chile, así que serían sus últimos entrenamientos“, confirmó el comunicador.

Matías Sepúlveda partiría a Lanús: este jueves se confirmaría | Photosport

Mercado: Matías Sepúlveda está cerca de dejar U. de Chile

Con esto, no se tendrá nueva información sobre la situación de Matías Sepúlveda hasta el jueves 8 de enero. “Mañana se va a presentar también (hoy miércoles) y vamos a ver a partir del día jueves dónde cambia, si es el azul y pasa a granate“, explicó el periodista Marcelo Díaz.

Matías Sepúlveda llegó a U. de Chile en 2024 y ha disputado un total de 75 partidos con la camiseta azul, en los que registró ocho goles y 10 asistencias.