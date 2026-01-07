Universidad de Chile sigue trabajando en su pretemporada para el año 2026, donde se ha conocido los primeros jugadores que no serán considerados por el técnico Francisco Meneghini.

Luego de los primeros entrenamientos y mediciones físicas, el nuevo técnico de los azules ya ha comunicado al primer grupo que no será considerado para la temporada.

Según consigna el portal Emisora Bullanguera, el argentino ya conversó con cada uno de los jugadores para comunicarles la decisión, por lo que tendrá que buscar equipo para salir a préstamo.

Para sorpresa, entre ellos está el extranjero Sebastián Rodríguez, quien llegó a mitad de 2025, quien lidera un grupo de 5 jugadores que fueron cortados en los primeros días de la U.

Sebastián Rodríguez no será considerado en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La lista de los jugadores que no siguen en la U

Universidad de Chile comenzó a limpiar el plantel según los requerimientos de Francisco Meneghini, donde ya conversó con algunos jugadores para decirle que lo mejor es salir a préstamo.

Uno de los casos más llamativos tiene que ver con Sebastián Rodríguez, el uruguayo que no será considerado: “El volante no fue del gusto ni de Gustavo Álvarez ni de Francisco Meneghini, por lo que su salida del club está expedita”.

“Al experimentado mediocampista se le suma Antonio Díaz. En un año y medio, el formado en O’Higgins no pudo igualar la imagen de Marcelo Morales ni tampoco superar a Matías Sepúlveda, quien ni siquiera era lateral”, precisan.

En la lista también se suman David Retamal, Renato Huerta y Flavio Moya, quienes deberán partir a préstamo, mismo caso con Jeison Fuentealba que ya tenía todo listo para continuar en Universidad de Concepción.

