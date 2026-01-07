Universidad de Chile tuvo el primer golpe de la mano del técnico Francisco Meneghini, cuando entregó el listado de los jugadores que no serán considerados para la temporada 2026.

Uno de ellos fue el defensor David Retamal que se quedó sin espacio para continuar en los azules, por lo que nuevamente saldrá a préstamo para sumar minutos en el mercado de fichajes.

Será Universidad de Concepción el cuadro que nuevamente lo reciba con los brazos abiertos, teniendo en cuenta que el año pasado ya estuvo en el club, pero en una manera insólita fue pedido de vuelta por la U donde no sumó minutos.

Ahora tendrá la oportunidad de una revancha, luego de que el Campanil logró el título de la Primera B lo que lo hizo ascender a la Liga de Primera, por lo que tiene una nueva chance de brillar.

David Retamal nuevamente sale a sumar minutos en Universidad de Concepción. Foto: Andrés Pina/Photosport

David Retamal vuelve a Universidad de Concepción

Fue el periodista Sergio Godoy Acosta quien utilizó sus redes sociales para entregar el detalle de la situación de David Retamal, quien deja la U para llegar a Universidad de Concepción.

En ese sentido, deja en claro que se unirá a otro que se quedó sin espacio en la nueva U de Paqui Meneghini, por lo que se reencontrarán nuevamente en el Camapanil.

“El defensa David Retamal (22) se une a Universidad de Concepción, llega a préstamo desde Universidad de Chile. Junto a Jeison Fuentealba viajará a Uruguay para la pretemporada del Campanil”, explicó.

Revisa los detalles:

