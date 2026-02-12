El mercado de fichajes se encuentra en movimiento y, con ello, uno de los fichajes más sorprendentes de la temporada fue el de Josué Ovalle, quien dejó el Campeonato Nacional para sumarse a Mazatlán de la Liga Mexicana.

Durante el 2025 el delantero jugó por dos equipos, la primera parte junto a Deportes Limache, dueños de su pase, mientras que en el segundo semestre jugó con Deportes Concepción, con quienes se coronó campeón del ascenso.

En conversación con AS, el atacante se refirió a su llegada a liga norteamericana, donde reveló que “el club y mis compañeros me recibieron de maravilla y me han tratado muy bien. Estoy muy contento y con muchas ganas de poder debutar pronto”.

El gran anhelo de Josué Ovalle

En la entrevista, el jugador reveló que tiene sus objetivos claros. “Es jugar lo que más pueda y así tratar de mostrarme para que me vea algún otro club grande de México. Me encantaría quedarme mucho tiempo en este fútbol”.

“Me estoy tomando todo este proceso con calma, de buena manera, creo que es una oportunidad que no todos tienen en la vida. Mazatlán es una zona muy linda acá en México, es una zona costera”, explica el jugador.

ver también “Gracias por todo lo vivido”: Limache avisa el adiós de querido goleador que logró dos ascensos

“Me había tocado estar, pero de vacaciones, pero igual me he dado cuenta de que el país es otra cosa, la vida se vive de una manera distinta y el fútbol también.

Publicidad

Publicidad

Ovalle destaca que a pesar de que su llegada sorprendió al mercado, no fue sorprendente para él, ya que los dirigentes lo vienen siguiendo hace varios años. “De cuando estaba en Melipilla. Las buenas campañas que hice en los últimos equipos me permitieron pegar este salto tan importante”.

También destaca que su meta es llegar a la Roja. “Creo que llegar a la liga mexicana es un plus para muchos jugadores que desean estar en la Selección, así como también ir a otras ligas de Sudamérica y de otros países”.

“Siempre está ese apetito de llegar a la Roja, porque es el sueño de cada niño. Siento que para eso me falta mayor regularidad y un poco más de físico, pero son cosas en las que estoy trabajando”.

Publicidad