El mercado de fichajes sigue moviéndose y con ello, un campeón del 2025 deja Chile y se marcha a liga mexicana. Josué Ovalle, quien ascendió el 2025 con Deportes Concepción, se suma al Mazatlán F.C. en calidad de préstamo.

El jugador de 25 años llegó el León de Collao la última temporada en calidad de préstamo desde Deportes Limache. Por lo que tras el fin de la temporada, el jugador regresó al Tomate Mecánico para definir su futuro, el cual se selló este lunes.

El jugador vivirá su primera experiencia en el extranjero en la Liga MX donde jugará cedido todo este año con opción de compra, lo que deberá ser negociado entre ambas escuadras una vez que termine la presente temporada.

A través de sus redes, Limache confirmó su salida. “Le deseamos el mayor de los éxitos a Josué Ovalle, quien parte al Mazatlán FC de México en calidad de préstamo”.

La carrera de Josué Ovalle

El extremo formado en Colo Colo debutó en el profesionalismo junto a Deportes Linares el 2020, para luego pasar por distintos clubes como San Antonio Unido, Deportes Melipilla, llegando a Deportes Limache el 2025, pasando a préstamo con Deportes Concepción a mitad de temporada.

El 2026 de Limache

El cuadro nacional tuvo un complejo 2025 donde quedó fuera de la zona de clasificación a las competencias internacionales. Por lo mismo, este año busca cambiar ese escenario y con ello en mente, anunció el fichaje de nuevos jugadores.

Este año se sumaron Joaquín Montecinos, Jean Meneses, Gonzalo Sosa, César Fuentes, Ramón Martínez y Facundo Marín.