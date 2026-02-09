Es tendencia:
Se formó en Colo Colo, fue campeón el 2025 y ahora encuentra nueva club: “Alcanzó acuerdo”

El jugador definió su futuro y se marchará de Chile para llegar en competitiva liga en calidad de préstamo.

Por Andrea Petersen

Futbol, Santiago Wanderers vs Deportes Concepcion.<br /> Fecha 27, campeonato ascenso 2025.<br /> El jugador de Deportes Concepcion, Josue Ovalle, celebra con sus companeros su gol contra Santiago Wanderers durante el partido de primera division B realizado en el estadio Lucio Farina de Quillota, Chile.<br /> 11/10/2025<br /> Raul Zamora/Photosport Football, Santiago Wanderers vs Deportes Concepcion.<br /> 27th turn, 2025 promotion championship.<br /> Deportes Concepcion's player Josue Ovalle, celebrates with teammates after scoring against Santiago Wanderers during the first B division match held at the Lucio Farina stadium in Valparaiso, Chile.<br /> 11/10/2025<br /> Raul Zamora/Photosport
El mercado de fichajes se sigue movimiento y la grúa llegó para levantar a una figura chilena que se encontraba definiendo su futuro tras salir campeón de Primera B. Tras una gran campaña con Deportes Concepción, Josué Ovalle parte a México en condición de préstamo.

El jugador de 25 años llegó el 2025 a el León de Collao en condición de préstamo desde Limache, donde se coronó campeón y lograron el ascenso a la máxima división del fútbol chileno. Sin embargo, tras el fin de la temporada, el jugador regresó al Tomate Mecánico para definir su futuro.

El nuevo club de Josué Ovalle

Según reveló el comunicador Renzo Luvecce, “Deportes Limache alcanzó un acuerdo total con el Mazatlán de México y me confirman que Josué Ovalle irá a reforzar al cuadro sinaloense hasta mediados del 2026 con opción de compra”.

Añadiendo que su llegada al equipo mexicano será anunciada durante los próximos días.

La carrera de Ovalle

El extremo formado en Colo Colo debutó en el profesionalismo junto a Deportes Linares el 2020, para luego pasar por clubes como San Antonio Unido, Deportes Melipilla, llegando a Deportes Limache el 2025, pasando a préstamo con Deportes Concepción a mitad de temporada.

El 2026 de Limache

El cuadro nacional tuvo un complejo 2025 donde quedó fuera de la zona de clasificación a las competencias internacionales, situación que busca cambiar esta temporada.

Para ello, el Tomate Mecánico anunció a grandes fichajes, tras enfrentar importantes salidas como la de su goleador, Facundo Pons.

Este año se sumaron Joaquín Montecinos, Jean Meneses, Gonzalo Sosa, César Fuentes, Ramón Martínez y Facundo Marín.

