El mercado de fichajes se sigue movimiento y la grúa llegó para levantar a una figura chilena que se encontraba definiendo su futuro tras salir campeón de Primera B. Tras una gran campaña con Deportes Concepción, Josué Ovalle parte a México en condición de préstamo.

El jugador de 25 años llegó el 2025 a el León de Collao en condición de préstamo desde Limache, donde se coronó campeón y lograron el ascenso a la máxima división del fútbol chileno. Sin embargo, tras el fin de la temporada, el jugador regresó al Tomate Mecánico para definir su futuro.

El nuevo club de Josué Ovalle

Según reveló el comunicador Renzo Luvecce, “Deportes Limache alcanzó un acuerdo total con el Mazatlán de México y me confirman que Josué Ovalle irá a reforzar al cuadro sinaloense hasta mediados del 2026 con opción de compra”.

Añadiendo que su llegada al equipo mexicano será anunciada durante los próximos días.

La carrera de Ovalle

El extremo formado en Colo Colo debutó en el profesionalismo junto a Deportes Linares el 2020, para luego pasar por clubes como San Antonio Unido, Deportes Melipilla, llegando a Deportes Limache el 2025, pasando a préstamo con Deportes Concepción a mitad de temporada.

ver también DT de Deportes Concepción habla en tono de emergencia tras perder ante la UC: “No nos está alcanzando, necesitamos…”

El 2026 de Limache

El cuadro nacional tuvo un complejo 2025 donde quedó fuera de la zona de clasificación a las competencias internacionales, situación que busca cambiar esta temporada.

Para ello, el Tomate Mecánico anunció a grandes fichajes, tras enfrentar importantes salidas como la de su goleador, Facundo Pons.

Publicidad

Publicidad

Este año se sumaron Joaquín Montecinos, Jean Meneses, Gonzalo Sosa, César Fuentes, Ramón Martínez y Facundo Marín.