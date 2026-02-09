Siguen las salidas en Deportes Limache. Si durante este lunes se hizo oficial el adiós de Josué Ovalle, quien parte al fútbol mexicano, también se le sumó otro compañero en ataque.

Es que los tomateros tenían sobrepoblación de atacantes en este 2026 y con el brillante arranque de su tridente titular, poco espacio había para otros relegados a la banca. Tal es el caso de Renato Tarifeño.

El atacante nacido en Coquimbo y de largo recorrido por el fútbol chileno integró el histórico plantel cervecero del 2024. Ahí logró el ascenso en Talca y nunca pudo sostenerse como un titular posteriormente, partiendo a préstamo a San Luis.

La emotiva despedida de Limache con su goleador

Renato Tarifeño dijo adiós oficialmente a Limache, equipo que defendió los años 2023 y 2024, con recordados ascensos en el fútbol chileno. El ariete de 29 años deja el equipo, el cual le agradeció por sus años en el tomatero.

Tarifeño y el ascenso 2024.

“Nos despedimos de Renato Tarifeño, quien deja Deportes Limache tras años defendiendo nuestra camiseta y siendo parte de ascensos históricos. ¡Gracias por todo lo vivido con el club, Tari!“, publicó el equipo en sus redes sociales.

Y fue el propio jugador quien también tecleó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje para el club. Tarifeño agradeció a Limache, “un club que me abrió las puertas para volver al fútbol profesional”.

“Un club muy lindo y familiar que se merece estar donde está y que ha ido creciendo cada año. Gracias Limache por todo lo que viví, quedarán siempre en mis mejores recuerdos“, cerró.