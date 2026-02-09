Un mercado de fichajes llenos de sorpresas es el que se vive esta temporada, donde distintos clubes han anunciado a sus nuevas figuras, pero también han despedido a otras. Y, en ese contexto, un recordado jugador descolgó los botines y selló su regreso a las canchas.

Con larga trayectoria en el fútbol nacional, el jugador Jorge “Chupete” Guajardo fue anunciado como el nuevo refuerzo de Gasparín Futbol Club que disputa la liga en la Tercera B, lo que corresponde a la quinta categoría nacional.

“Refuerzo confirmado. Presentamos a “Chupete” Guajardo, gran futbolista que se suma a Gasparín F.C. para esta nueva etapa. Formado en Palestino, Chupete cuenta con un recorrido sólido por el fútbol chileno, defendiendo las camisetas de Puerto Montt, Deportes Valdivia, Deportes Iberia y San Marcos de Arica”.

“Aportando experiencia, jerarquía y carácter al plantel. Bienvenido a casa. Vamos Gasparín”, señalaron a través de su publicación.

La carrera de Jorge Guajardo

El jugador de 31 años, colgó los botines el año 2021 cuando tenía solo 26 años, comenzó su carrera junto a Palestino el año el 2012, para luego pasar por Deportes Valdivia, regresando nuevamente al club árabe el 2014. Tras esto pasó por distintos clubes como Deportes Valdivia, San Marcos de Arica, Deportes Puerto Montt e Iberia, retirándose el 2021.

La Tercera B nacional

es la quinta y última categoría nacional del sistema de ligas de fútbol donde compiten más de 20 equipos con el sueño de ascender a la Tercera A.

En la última edición, Deportes Rancagua, Atlético Oriente, Rodelindo Román y Futuro FC ascendieron de categoría, mientras que Rancagua Sur, Ferroviarios, Araucano Unido y Gol y Gol.