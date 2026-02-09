Universidad de Chile sigue sin levantar en la Liga de Primera 2026, luego de una dura derrota ante Huachipato por la segunda de fecha del torneo, que se suma al empate contra Audax Italiano en el estreno.

Por lo mismo, el duelo ante Palestino, programado para este viernes, se apunta como una obligación sumar su primera victoria desde el arribo de Francisco Meneghini a la banca bullanguera.

Pero, nuevamente, tendrá inconvenientes en poder armar su plantel, en algo que tiene pocos días para resolver con una presión mediática que le come la oreja según avanza la semana.

Esto, porque la oncena nuevamente sufrirá modificaciones, donde hay jugadores que alistan sus regresos y que le darán un dolor de cabeza al entrenador argentino.

Francisco Meneghini es apuntado por la crítica en la U. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

¿Quiénes pueden volver en la U?

Uno de ellos es Juan Martín Lucero, quien ya pagó su fecha de castigo, por lo que ya podrá volver a ser opción en la delantera de la U, que contó con Eduardo Vargas ante Huachipato.

Publicidad

Publicidad

Una lucha que deberá dar también con Octavio Rivero, quien ha tenido muchos problemas en su rodilla derecha, pero que será evaluado para saber si puede meterse en la pelea por los goles.

No es el único, porque también está a la espera Marcelo Díaz, quien se operó en vacaciones y el último parte médico de la U asegura que está en “fase final de reintegro deportivo”.

El único marginado es Felipe Salomoni, quien debe pagar una segunda fecha de castigo por su expulsión ante Audax, por lo que el puzle puede ser amplio para Paqui Meneghini.

Publicidad

Publicidad

Israel Poblete ingresó de titular, pero no tuvo el mejor partido. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

¿Cambio de esquema?

Universidad de Chile ha ido moviendo sus fichas, por ejemplo, Israel Poblete dejó en el banco al refuerzo paraguayo Lucas Romero, quien podría volver a jugar por los azules.

Mientras que en la banda derecha hizo su estreno Diego Vargas, quien pelea con Marcelo Morales en la plaza donde está al margen Salomoni por su expulsión de la primera fecha.

Publicidad

Publicidad

Muchos cambios que pueden generar mover el esquema para Francisco Meneghini, con la presión extra de sumar un triunfo en la tercer fecha del torneo.