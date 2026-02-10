Moisés Villarroel Angulo impactó en el fútbol chileno al fichar con tan solo 16 años con Universidad de Chile el año 2015. Tras un breve paso junto a los azules, el seleccionado boliviano se sinceró sobre su experiencia en la liga nacional.

El volante de actuales 28 años, que actualmente es una de las grandes figuras de Blooming de Santa Cruz de la Sierra, conversó con AS sobre su fichaje con la U, donde no pudo debutar debido a una sanción impuesta por la FIFA.

El paso de Moisés Villarroel por U de Chile

El jugador recordó su paso por el equipo nacional donde habló de su llegada. “Como vivía a 10-15 minutos del CDA, me compré una bicicleta para ir a entrenar… Todos llegaban en auto, pero esa no era mi prioridad”.

Agregando que como era menor de edad no tenía licencia para conducir. “Yo veía a todos en autos, pero en ese momento no tenía mucho dinero para comprarme uno y no lo necesitaba realmente”.

Sobre como se dio su llegada con tan solo 16 años, Villarroel recordó que “todo muy rápido. En 2015 estaba en Blooming jugando un torneo de invierno y me comentaron que había un scouting viéndome en los entrenamientos y en los partidos. En cuestión de dos semanas se da la llegada a la U, llegué muy joven y no pude jugar por el tema de la edad”.

Moisés Villarroel es seleccionado de Bolivia. (Photo by Javier Mamani/Getty Images)

A pesar de que no pudo debutar, recuerda que pudo entrenar con grandes figuras de Primera División. “Había un equipazo en ese entonces, estaban Johnny (Herrera), (Gustavo) Lorenzetti, ‘Pepe’ Rojas, (Gustavo) Canales, etc.”.

“Había un montón de figuras y fue de mucha ayuda para mi carrera, porque estaba recién empezando y ver a esa calidad de jugadores y lo que significa la U, con esa calidad que tiene el CDA, no me lo imaginaba. Hay una conexión especial entre el jugador y la hinchada, son muchos seguidores. Fue una experiencia inolvidable”.