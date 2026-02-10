Es tendencia:
Universidad de Chile

Piden la salida de Paqui: Este es el candidato favorito a DT de los hinchas azules

Ante la decepción que han sufrido los azules en las primeras dos fechas, la hinchada universitaria han usado rr.ss para pedir a un ex campeón con la U.

Por Franco Abatte

La hincha azul pierde la paciencia con 'Paqui' y no son pocos los que ya piden su salida de la banca universitaria.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLa hincha azul pierde la paciencia con 'Paqui' y no son pocos los que ya piden su salida de la banca universitaria.

Una dura derrota sufrió la U este fin de semana, al caer por 2-1 ante Huachipato. Caída que pone en entredicho a Francisco ‘Paqui’ Meneghini, quien no ha logrado convencer a la hinchada, que ha visto cómo en tres presentaciones (amistoso incluido) solo ha rescatado un empate ante Audax en el estreno de la Liga de Primera.

La hinchada azul pierde la paciencia con el ex DT de O’Higgins, sobre todo porque la Universidad de Chile no gana un título de liga hace nueve años, una cifra demasiado extensa para un club grande como Universidad de Chile, que además se reforzó con varios nombres importantes y costosos esta temporada, como Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Eduardo Vargas.

Ante este escenario, no son pocos los hinchas de la U que ya sentenciaron el ciclo de Paqui y piden su salida inmediata, incluso postulando a su sucesor. Lo llamativo es el nombre que más se repite entre los fanáticos, ya que no es el recientemente desvinculado Gustavo Álvarez, de buena campaña internacional, ni tampoco el más ganador, Jorge Sampaoli, sino uno que fue campeón, pero se fue por la puerta de atrás: Martín Lasarte.

Martín Lasarte, el favorito de los hinchas para reemplazar a Paqui

Así es, no son pocos los hinchas que postulan al ex director técnico de la UC, la U y La Roja como candidato para suceder a Francisco Meneghini. El charrúa ha sido tendencia en las últimas horas en Chile en la red social X, por la cantidad de fanáticos que impulsan su regreso al CDA.

Martín Lasarte volvió a aparecer en el radar de la U gracias a los hinchas azules que piden su regreso. (Foto: Marcelo Hernandez/Photosport)

Martín Lasarte volvió a aparecer en el radar de la U gracias a los hinchas azules que piden su regreso. (Foto: Marcelo Hernandez/Photosport)

Por ejemplo, uno de los comentarios lo realizó @etrigan84, quien señaló: “Ojalá vuelva don Martín Lasarte, quien nos dio un título peleando mano a mano con Colo Colo. Récord de rendimiento en ese campeonato; hacíamos goles en todos los partidos, hasta la Pantera goleadora hacía goles”.

(Foto: Captura de X)

(Foto: Captura de X)

En esa misma línea apareció@heteronnomia, quien en respuesta a un tuit sobre posibles candidatos dijo: “Martín Lasarte es el hombre. No hay que ir muy lejos”.

(Foto: Captura de X)

(Foto: Captura de X)

Otro que se sumó a esta petición fue Alejandro QTA (@Optimismoyfe19), quien comentó: “Estilo europeo. Lasarte llevaría 6/6 con Lucero y Vargas anotando, conferencias de prensa acordes a lo que juega. Sacando risas en videos, alabando a Charles y manteniendo una buena relación con el plantel. ¡Todo lo contrario al practicante amargo de Paqui!”.

(Foto: Captura de X)

(Foto: Captura de X)

Así, son varios los comentarios de hinchas azules que piden el retorno de Lasarte a la banca universitaria, recordando que el charrúa, de 64 años, se coronó campeón con la U en las temporada 2014 y 2015, donde conquistó el Torneo de Apertura 2014, además de la Supercopa y la Copa Chile 2015.

Los hinchas piden el regreso de Lasarte a la U. (Foto: Captura de X)

Los hinchas piden el regreso de Lasarte a la U. (Foto: Captura de X)

