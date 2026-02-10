Es tendencia:
Lo cortaron de Colo Colo, goza de un momento estelar y se viene su revancha Monumental

Los albos se miden ante la gran sorpresa de la Liga de Primera, Unión La Calera, que cuenta con un ex Cacique a gran nivel.

Por Carlos Silva Rojas

Daniel Gutiérrez es figura en La Calera.
Daniel Gutiérrez es figura en La Calera.

Colo Colo hizo una revolución total en su plantel de cara a la temporada 2026, porque dejó partir a varios futbolistas que terminaban contrato y a otros los mandó a préstamo, ya que no fueron considerados por Fernando Ortiz.

Uno de los tantos jugadores que dejó el cuadro de Macul fue Daniel Gutiérrez, quien no iba a tener espacio en el Cacique, ya sea como marcador central o lateral izquierdo.

El zurdo partió en calidad de cedido a Unión La Calera, donde es titular indiscutido en la gran sorpresa de la Liga de Primera, puesto que los cementeros son líderes junto a O’Higgins, con dos triunfos en dos partidos jugados.

Se viene la revancha de Daniel Gutiérrez en Colo Colo

Daniel Gutiérrez tuvo una gran presentación este lunes en el cuadro cementero, ya que le dio una asistencia a Kevin Méndez en el primer gol de su equipo, en la victoria por 3-1 ante Cobresal.

El formado en el Cacique fue el mejor de la defensa calerana para varios sitios de estadísticas deportivas. Por ejemplo, Sofascore le puso un 6.9, mientras que Flashscore lo calificó con un elevado 7.5.

Daniel Gutiérrez se medirá ante el club dueño de su pase. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Daniel Gutiérrez se medirá ante el club dueño de su pase. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gutiérrez destacó en la faceta ofensiva, al entregar un pase gol, y también en la defensiva, ganando tres pelotas en el suelo y recuperando un total de cuatro veces el balón para su equipo.

Ahora se viene un partido especial para Daniel Gutiérrez, puesto que este domingo Unión La Calera se juega el invicto y liderazgo en el torneo en la visita a Colo Colo, club que no quiso contar con los servicios del zurdo, que vive un segundo aire en su carrera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

