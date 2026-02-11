Se esperaba lo peor. Juan Martín Lucero fue llamado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP debido a una entrevista que dio luego de ser expulsado en el partido entre la Universidad de Chile y Audax Italiano.

Sin embargo, sólo una amonestación le cayó al delantero del Romántico Viajero, por lo que podrá decir presente en el duelo ante Palestino. De esta forma, la U podrá tener a uno de los delanteros que promete para esta temporada.

Eso sí, nadie había entendido bien las razones exculpatorias del delantero. Finalmente, la ANFP salió a aclarar la situación con un comunicado en el que resaltó que hay inexistencia de norma sancionatoria.

Lo que revela el comunicado de la ANFP

Es el Artículo 51 de las Bases Reglamentarias de la ANFP el que habla sobre la prohibición que tienen los jugadores de hablar tras el partido, en el caso de ser expulsados. “Ningún técnico o jugador expulsado durante un partido podrá realizar puntos o conferencias de prensa una vez finalizado el encuentro, por lo que la obligatoriedad establecida en el inciso anterior se entenderá extendida al Director Técnico Ayudante u otro integrante del cuerpo técnico“, señala.

Pese a ello, existe cierto vacío legal, porque no existe una pena estipulada para tal caso. Es decir, la ANFP no tiene definido cómo castigar exactamente esa falta, lo que habría librado a Juan Martín Lucero.

De esta forma, y tal como se puede leer en el documento que confirma la resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP, se archivó el caso del Gato, por “inexistencia de norma sancionatoria”.

