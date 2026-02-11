Universidad de Chile fue castigada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de los incidentes ante Audax Italiano. Claro que la sanción no dejó conforme a todos.

El Romántico Viajero deberá cerrar la galería sur del Estadio Nacional en su próximo duelo como local ante Limache. En los partidos contra Universidad de Concepción y Deportes La Serena podrá reabrir esa localidad, pero solo para mujeres, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años de edad.

La postura del Tribunal de Disciplina

El castigo dictaminado por el Tribunal de Disciplina ha sido muy cuestionado. Muchos señalan que fue “blando” para la gravedad de los hechos, donde incluso fueron quemados asientos del recinto deportivo. Sin embargo, desde la entidad de la ANFP salieron a explicar la decisión.

Si bien Exequiel Segall, presidente del Tribunal de Disciplina, reconoció que lo sucedido “es un hecho de violencia grave“, detalló que hay varios antecedentes que respaldan la decisión tomada. Entre ellas, el cómo actuó Universidad de Chile ante los incidentes.

“Hay que ponderar que hubo grandes avances en las medidas preventivas, se identificó al 50 por ciento de los que participaron en estos incidentes, la vigilancia privada contratada por el club local, como nunca cumplió con sus funciones, hasta incluso hubo cinco lesionados“, indicó Segall a Radio Cooperativa.

Además, el presidente del Tribunal de Disciplina contó que el hecho de que el duelo entre la U y Audax se pudiera terminar, también es otro punto que jugó a favor del Romántico Viajero. “El partido no se suspendió, lo que es un antecedente realmente importante a considerar”, cerró.

Ahora Universidad de Chile se enfoca en su siguiente desafío en la Liga de Primera, donde se medirá a Palestino este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Los dirigidos por Francisco Meneghini van por su primer triunfo.