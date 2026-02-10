Busca club para ir al Mundial: los números del crack que quiere Colo Colo como su fichaje sorpresa

Un as bajo la manga tiene Colo Colo de cara al cierre del libro de pases, porque quiere llenar su página con un fichaje de alto calibre para impactar a la Liga de Primera.

En Blanco y Negro quiere aprovechar que pueden realizar contrataciones hasta el próximo jueves 12 de febrero, y buscan en el extranjero a una figura para que se sume al plantel de cara a la temporada 2026.

En el Monumental no están para nada conformes con el rendimiento de Claudio Aquino, es por ello que están buscando a un volante creativo y en las últimas horas surgió la opción del talentoso ex seleccionado paraguayo Matías Rojas, según información de DaleAlbo.

Matías Rojas viene de un mal 2025 y no tiene club

Colo Colo todavía puede llenar un cupo de extranjero y puso su mirada en el hábil guaraní, quien en el segundo semestre de 2025 defendió los colores de Portland Timbers, pero ahora está con el pase en su poder.

Rojas ha bajado su rendimientos en los últimos años y en el cuadro donde también milita el chileno Felipe Mora jugó muy poco, porque registró ocho partidos y apenas un gol.

Matías Rojas en Portland Timbers. (Photo by Orlando Ramirez/Getty Images)

En la primera parte de 2025 defendió los colores de River Plate, donde fue considerado muy poco por Marcelo Gallardo, con un total de siete presentaciones y una conquista.

Matías Rojas tiene un largo recorrido y quiere levantar su nivel para ir al Mundial, porque aparte de los clubes que defendió en 2025, pasó por Inter Miami, Lanús, Racing Club, Defensa y Justicia, Corinthians y Cerro Porteño.

