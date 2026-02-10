Colo Colo se recuperó de su mal arranque de temporada y sumó su primera victoria en la Liga de Primera, tras vencer a Everton por 2-0 en el estadio Monumental.

El resultado le permitió a los albos ganar tres puntos clave y así darle tranquilidad al entrenador Fernando Ortiz, quien está muy cuestionado por el nivel del Cacique.

Uno de los temas que se comenta sobre el Tano es la relación con Arturo Vidal, con quien dicen que no se lleva muy bien, situación que aclaró el propio volante de Colo Colo.

Arturo Vidal alaba el trabajo de Fernando Ortiz en Colo Colo

El King hizo un directo en Kick, donde le preguntaron por su relación con el Tano, y estuvo lejos de reconocer que están distanciados, porque aseguró que realiza un muy buen trabajo en Colo Colo.

“El trabajo que se está haciendo es muy bueno. Los entrenamientos son al mil por ciento, sabemos que este año nos va a ir muy bien. Entrenamos siempre a las 9.30, llegamos una hora antes”, dijo el ex Juventus.

“Necesitábamos el triunfo, podemos trabajar ahora más tranquilos, confiar más en lo que se está haciendo. Se hizo un buen partido, a pesar de que Everton mejoró un 100%, pensamos que iba a tirar más pelotas largas”, explicó.

Luego, Arturo Vidal reconoció que no quiere molestar al Tano cuando da instrucciones: “cuando te sacan, se te sale eso de gritar, yo vivo al máximo el fútbol, lo vibro y estando afuera o adentro voy a hablar todo lo que sea. Seré entrenador, pero esto lo hago de jugador, sin faltarle el respeto a nadie. Es porque me gusta ayudar al equipo”.

Por último, volvió a tirarle flores a Fernando Ortiz y señaló que la pretemporada que encabezó entre Pirque y Montevideo fue muy positiva.

“La pretemporada fue muy buena, casi ningún jugador está lesionado y eso habla bien del trabajo que se está haciendo”, cerró Vidal.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera