“Yo lo vivo…”: Arturo Vidal raya la cancha y enfrenta polémica con Fernando Ortiz en Colo Colo

Colo Colo volvió a ganar en la Liga de Primera y sale del fondo de la tabla. El triunfo ante Everton renueva los ánimos en el equipo dirigido por Fernando Ortiz y deja atrás la paupérrima presentación en el debut ante Deportes Limache.

Así lo reconoció el propio Arturo Vidal que en su transmisión de Kick repasó el triunfo ante los ruleteros. El King analizó cada una de sus jugadas y recalcó que el equipo ya se sacó la pretemporada por lo que ahora se mostrará más suelto.

“Ahora estoy más fuerte. Hicimos una buena pretemporada. No he tenido problemas con lesiones gracias a Dios. A mí me gusta dar los pases hacia delante. Siento que se pierde mucho con tanto pase para atrás”, alertó el Bicampeón de América.

En el compacto del triunfo, Vidal destacó especialmente la labor de los juveniles como Yastin Cuevas, Leandro Hernández y Francisco Marchant. “Ellos entran y le dan otro ritmo al equipo”, alertó el “23”.

¿Qué pasa entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz?

Pero uno de los puntos más llamativos fue cuando en el compacto se mostró la salida de Arturo Vidal. El King reconoció que tras ello se dedicó a dar indicaciones al borde de la cancha. Lo que en un minuto generó cierta confusión ya que se topaba con las instrucciones que estaba dando Fernando Ortiz.

Vidal comentó sobre su momento en Colo Colo y su relación con Ortiz

A tal punto que al DT trasandino se le consultó si esto le molestaba o complicaba su trabajo. “Se han inventado muchas cosas. Si ven el festejo del primer gol, ahí se van a dar cuenta de la relación particular que tengo con Arturo”, respondió seguro el “Tano”, dejando en claro que todo marcha perfecto.

Por su parte Arturo Vidal se sinceró en la transmisión en su canal de Kick y decidió abordar el tema de las indicaciones que da a sus compañeros. Aunque el King reconoció que solo lo hace para apoyar a sus compañeros en cancha.

“Yo lo vivo al máximo dentro y fuera de la cancha. Me gusta ganar y ayudar al equipo. Pero siempre son faltarle el respeto a nadie”, sentenció el volante que es fijo en el once titular de los albos.

