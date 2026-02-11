Este miércoles, Alianza Lima deberá viajar a Paraguay para enfrentar a Sportivo 2 de Mayo en el duelo de ida de la Fase 1 por la Copa Libertadores 2026; duelo que marcará el comienzo del sueño blanquiazul por llegar a la fase de grupos.

Pero ojo, porque esta llave tiene un condimento especial, ya que el ganador se medirá con Sporting Cristal en la siguiente ronda. En la previa, el equipo de Pablo Guede ha debido ajustar su once tras una compleja preparación, marcada por lesiones y una denuncia que obligó al técnico a reordenar el plantel.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo, se juega este miércoles 11 de febrero a partir de las 21:30 horas de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva, La Victoria, Perú.

El duelo entre Peruanos y Guaraníes será transmitida por TV en Chile a través de ESPN Premium, por Chilevisión por TV y de manera online , también a través de la aplicación MiCHV. También tienes la posibilidad de verlo en streaming por Disney+ Premium.

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

166 (SD) – 860 (HD) DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

620 (SD) – 1620 (HD) ENTEL: 241 (HD)*

241 (HD)* CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

178 (SD) – 478 (HD) GTD/TELSUR: 70 (SD)

70 (SD) MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

485 (SD) – 889 (HD) TU VES: 522 (HD)

522 (HD) ZAPPING: 100 (HD)*

Programación vuelta fase 1 Copa Libertadores 2026

Deportivo Táchira vs. The Strongest : martes 10 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

: martes 10 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Alianza Lima vs. 2 de Mayo : miércoles 11 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium, CHV web, YouTube de CHV, Pluto TV y Disney+ Premium.

: miércoles 11 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Universidad Católica vs. Juventud de Las Piedras: jueves 12 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

La siguiente etapa, la Fase 2 del certamen continental, donde ingresarán a competir O’Higgins y Huachipato, se desarrollará a partir de la semana del martes 17 de febrero, con los duelos de ida. Las revanchas se disputarán desde el martes 24 de febrero, instancia que definirá a los equipos que seguirán en carrera rumbo a la siguiente fase preliminar del torneo.