La previa de la revancha entre Alianza Lima y Sportivo 2 de Mayo por la Copa Libertadores sumó un capítulo inesperado. Cuando el plantel paraguayo se dirigía rumbo a Asunción para luego viajar a Perú, el bus que trasladaba a la delegación sufrió una falla mecánica que obligó a detener el trayecto en plena carretera.

El inconveniente ocurrió mientras el equipo salía desde Juan Pedro Caballero hacia la capital paraguaya. Estos quedaron varados en la zona de San Pedro durante varias horas hasta encontrar una solución al problema técnico del vehículo.

La situación generó incertidumbre y retrasos en la planificación del viaje, ya que los jugadores debieron esperar la llegada de otro transporte. El desperfecto apareció de manera repentina.

Pese al contratiempo y a las incomodidades, marcadas también por el intenso calor durante, mientras se reorganizaba el traslado rumbo al decisivo compromiso continental.

Así se encontraba el equipo 2 de Mayo tras el incidente

La vuelta en Lima

2 de Mayo deberá visitar a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva para disputar el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores, un duelo determinante para seguir en carrera en el torneo.

El encuentro está programado para el miércoles 11 a las 21:30 horas. Se definirá la suerte de ambos clubes en la competencia continental, en una serie que exige máxima concentración.

Más allá del episodio en la ruta, el conjunto paraguayo buscará que la historia se escriba en el césped de Matute. El equipo paraguayo intentará sobreponerse a la odisea del viaje y dar el golpe que le permita avanzar en la Libertadores.